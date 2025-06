Arnold Schwarzenegger e Whoopi Goldberg discutem sobre imigração nos EUA em programa ao vivo

Ela prosseguiu:"O problema é que pessoas estão sendo expulsas do país mesmo quando não deveriam. Gente com vistos, com todos os documentos em ordem. Queremos as pessoas certas aqui, não quem faz coisas ruins."

Whoopi Goldberg, que participa da bancada do programa The View, da ABC, rebateu os comentários:

Ex-governador da Califórnia, Schwarzenegger comentava os recentes protestos contra a imigração quando foi questionado sobre sua própria experiência como imigrante —ele nasceu na Áustria. O ator iniciou seu relato afirmando ser grato pela vida que construiu nos Estados Unidos, mas defendeu uma política baseada na legalidade."Você tem que fazer as coisas legalmente, e as pessoas que estão fazendo coisas ilegais nos Estados Unidos são os estrangeiros", afirmou.

