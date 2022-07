Apresentadora de 'Art Attack' diz o que esperar da nova versão do programa

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Com muita nostalgia, cola, bexiga e papel machê, o Art Attack, programa clássico da Disney, retorna neste ano —ainda sem data específica—, na plataforma de streaming do canal, o Disney+. Agora o elenco, totalmente brasileiro, apresenta uma versão repaginada que mistura elementos de reality e game show.

Intitulado Art Attack: Modo Desafio, a versão terá 12 episódios de 22 minutos cada. Para Carol Wang, 27, artista plástica, muralista e integrante do grupo de cinco apresentadores, o retorno do programa pode "incentivar crianças a seguir o caminho da arte, além de estimular a criatividade".

Ao lado de Wang estão a artista plástica e youtuber Paty Leda (do canal Sublinhando), cantora e tiktoker Maju Sanchez (Majucca), o fotógrafo e tiktoker Tom Filho, e o criador digital e gamer Cauê Bueno. A apresentadora aponta que, além da diversidade no elenco, também há diversas formas de arte a serem expostas pelos apresentadores.

"O projeto fica ainda melhor por ter diversidade. Por ser asiática, me senti honrada em fazer parte do elenco. Além disso, tem fotógrafo, gamer, tiktoker... Isso amplia a visão de que todo mundo pode fazer arte e que ela não se restringe a uma coisa específica", afirmou, em conversa por videochamada com a Folha de S.Paulo.

Ela conta que a primeira versão brasileira do Art Attack —que esteve no ar por 19 temporadas sob comando de Daniel Warren, entre os anos de 2000 e 2010— era seu programa favorito. "Eu era muito fã. Uma criança que gostava de arte? Era tudo o que eu assistia. Pegava bexigas, cola e fazia uma bagunça em casa", relembra ela, que nasceu e passou a infância em Londrina, no interior do Paraná.

Agora, morando em São Paulo, Wang avalia a importância de programas que incentivem o lado criativo das crianças. "Sei o quanto fui impactada quando criança a desenvolver esse lado. [Isso ainda] pode ajudar a descobrirem o que gostam."

O projeto foi anunciado em outubro de 2021. A série foi gravada em Buenos Aires, na Argentina, e levou três meses para encerrar as filmagens. Além da versão em português, também será lançada uma versão em espanhol, com um elenco formado por argentinos e mexicanos.

ART ATTACK: MODO DESAFIO

Onde Disney+

Elenco Carol Wang, Paty Leda, Maju Sanchez (Majucca), Tom Filho e Cauê Bueno

Produção Non Stop

Direção El Vasco Hormaeche

Episódios 12

Duração 22 minutos