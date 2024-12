Apple TV+ disponibiliza acesso gratuito ao streaming durante três dias em janeiro

Incluem o streaming, além disso, diversos filmes lançados recentemente, como "Como Vender a Lua", com Channing Tatum e Scarlett Johansson, "Lobos" e "Assassinos da Lua das Flores", do diretor Martin Scorsese, também integram o serviço.

O catálogo inteiro da plataforma estará disponível durante os três dias. O Apple TV+ inclui séries originais como "Slow Horses", "Falando a Real" e as premiadas "Ted Lasso" e "Ruptura", que retorna para uma aguardada segunda temporada no próximo dia 17 de janeiro.

