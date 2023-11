Após título do Fluminense na Libertadores, Gilberto Gil zoa rivais: 'Alô torcida do Flamengo! Aquele abraço'

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Gilberto Gil não é torcedor do Flamengo. Apesar da letra da música "Aquele Abraço", onde o cantor e compositor faz uma saudação aos rubro-negros, na verdade, ele nunca torceu para o clube. Pior. Não perdeu a oportunidade de zoar o arquirrival, após a vitória do Fluminense na decisão da Copa Libertadores 2023, neste sábado (4), no Estádio do Maracanã, Rio de Janeiro.

Assim que o juiz colombiano Wilmar Roldán pegou a bola da partida, Gil, que está em Portugal, vibrou com a vitória por 2 a 1 em cima do Boca Juniors e a conquista de um título inédito para o clube. "Alô torcida do Flamengo! Aquele abraço!", disse o cantor, marotamente, em um vídeo publicando em sua rede social.

Não demorou muito para que vários tricolores vibrassem com a postagem, que acabou surpreendendo alguns torcedores do Flamengo, que ainda juravam que Gil era rubro-negro. Aliás, no ano passado, o cantor contou que torcia por seis times no Brasil. "Além de torcer pelo Bahia, eu me afeiçoei ao Cruzeiro, Grêmio, Fluminense, Santa Cruz e Santos. Mas sou um torcedor discreto. Gosto de ir ao estádio e ficar quietinho, vendo o futebol".