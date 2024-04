Após protagonizar Barbie, Margot Robbie fará filme do Banco Imobiliário

O jogo foi criado em 1903 pela americana Lizzie Magie, com o título de The Landlord's Game (o jogo do senhorio). Magie era uma ativista contra o sistema imobiliário e criou o jogo com propósitos educativos.

Lançado no Brasil em 1944 pela Estrela, o Banco Imobiliário -Monopoly, em inglês- já vendeu mais de 275 milhões de cópias no mundo todo.

Os direitos do jogo pertencem à gigante dos brinquedos Hasbro. Segundo o TMZ, Margot e sua produtora, a LuckyChap, já estão conversando com a Hasbro e a Lionsgate para levar a ideia às telonas.

A atriz e sua produtora estão interessadas em fazer um filme do Banco Imobiliário, o jogo de tabuleiro mais vendido do mundo.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.