Após pedido de residência de Nicole Kidman, portugueses protestam contra 'milionários mundiais'

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A chegada de Nicole Kidman a Portugal parece não ter agradado muitos dos residentes. Após a estrela de Hollywood entrar com pedido para residência no país, moradores e ativistas se manifestaram contrários ao fato de milionários se mudarem para o local.

No último domingo (27), o movimento Reabrir a Galé fez uma manifestação na Praia de Melides pelo direito ao litoral. É justamente para esta localidade que a atriz busca uma nova casa.

Segundo eles, com a chegada de pessoas muito ricas haverá mais inflação imobiliária. E o temor é que esse movimento acarrete avanço de novos empreendimentos e no impedimento do acesso livre às belezas naturais de Portugal.

Os manifestantes afirmam que já é possível notar aumento dos preços dos barcos e a intenção de construção de resorts com grandes muros que impediriam o acesso.

"Questionamos o turismo predador, que leva à privatização desta península, tornando inacessível ao cidadão comum e lugar exclusivo para milionários mundiais", diz o movimento.

Os líderes do protesto reforçam, porém, que não têm nada contra Nicole Kidman, mas "contra um modelo de desenvolvimento nada sustentável, onde tudo parece estar à venda".

Segundo o New York Post, a atriz vencedora do Oscar dá a entender que pretende passar mais tempo no país após entregar a papelada à Agência para a Integração, Migração e Asilo há alguns dias.

Recentemente, ela foi vista saindo de um jatinho particular na região de Cascais, nos arredores de Lisboa.

Segundo o site português SIC, a visita está relacionada à compra de uma casa em Melides, no empreendimento de luxo Costa Terra Golf & Ocean Club.