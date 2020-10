Após nude, Tyga volta a chocar fãs ao publicar vídeo explícito de sexo no Onlyfans

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O rapper Tyga, 30, voltou a chocar seus fãs nesta sexta-feira (23) ao postar em sua página no OnlyFans um vídeo fazendo sexo. As imagens, bastante explícitas, fizeram com que seu nome se tornasse um dos mais comentados na internet.

Essa não é a primeira vez que o músico se expõe no site, que já tem vários outros artistas com páginas próprias. Há algumas semanas, ele tinha surpreendido a todos ao postar um nude seu. Também houve posts dele cercado de mulheres nuas e tomando banho.

"Foi de cantor para ator pornô agora? Estou chocada com esses vídeos dele no Only Fans. Está perdendo a linha demais", opinou uma internauta. "Estou admirado pelo empenho do Tyga, os outros famosos com OnlyFans postam no máximo uma foto", afirmou mais um. "Ele se prestando a esse papel, meu Deus", desabafou outro.

Além de sua carreira musical, Tyga é conhecido também por seu relacionamento com a empresária Kylie Jenner, 23, com que namorou por cerca de três anos, entre idas e vindas. Ele chegou inclusive a pedir um teste de DNA da filha dela, Stormi, de dois anos, fruto do relacionamento de Kylie com o também rapper Travis Scott, 29.

Criado em 2016, o OnlyFans está ganhando cada vez mais popularidade. Na plataforma, só quem paga pode conferir o conteúdo fechado que os criadores de conteúdo desejam monetizar. O site se tornou sucesso principalmente por causa do conteúdo adulto, mas nos últimos tempos tem atraído cada vez mais famosos.

O mais recente a anunciar uma conta no site foi o ator Tyler Posey, 28. Astro de "Teen Wolf", ele já teve supostas nudes vazadas na internet. Em sua estreia, publicou diversas fotos com o bumbum de fora. Também estão na plataforma atriz Bella Thorne, 22, cantora Cardi B, 27, e Raissa Barbosa, 29, de A Fazenda.