Após deixar a Globo, Fabio Turci lança podcast para dar voz a pessoas marginalizadas

"Há pessoas que a sociedade não enxerga ou que julga sem conhecer. Mas, a partir do momento em que ouvimos as histórias de vida dessas pessoas, é impossível não se emocionar. Aí, os estereótipos e preconceitos dão lugar ao respeito e à admiração. Esse é o objetivo fundamental do podcast", diz Turci.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O jornalista Fabio Turci lançará, na próxima quinta (6), o podcast "Existo", em que vai conversar com pessoas LGBTI+, negras, com deficiência, em situação de rua ou refugiadas. É o primeiro projeto dele após ter saído da Globo, em abril.

