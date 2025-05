Anttónia Morais faz sua estreia em Cannes com joias de R$ 800 mil

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Anttónia -novo nome artístico de Antonia Morais, filha de Gloria Pires- deu seu "close" no tapete vermelho de Cannes neste domingo (18).

Em sua primeira vez no festival, a modelo usou um vestido azul brilhante da coleção outono-inverno 2025-2026 da Pierre Cardin. Para complementar o look, usou joias de R$ 800 mil da grife Pomellato, com pedras de diamante e tanzanita, também em tom de azul.

Anttónia compareceu à première do novo filme de Wes Anderson, "O Esquema Fenício", uma das pré-estreias mais badaladas do festival. Scarlett Johansson, Benicio del Toro, Bill Murray, Tom Hanks e Willem Dafoe estão no elenco.

"Estou muito feliz em participar pela primeira vez do festival de Cannes, principalmente por assistir a esta estreia tão esperada. Adoro os filmes do Wes Anderson e tenho certeza de que este será mais uma obra-prima do diretor!", comentou a modelo.

Este é o segundo evento da modelo em Cannes. No sábado (17), Anttónia representou o Brasil em um evento da Forbes França em parceria com a Hith, empresa de negócios, em um painel internacional com tema "Power of Woman" (poder feminino).