Anavitória, Maria Gadú, João Bosco e Tiargo Iorc fazem shows em SP; veja agenda da semana

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A semana entre os dias 6 e 12 de junho tem 15 shows de destaque na agenda da capital paulista. Anavitória, Tiago Iorc e Doce Encontro apresentam repertórios dedicados ao Dia dos Namorados. A programação também inclui os festivais Best of Blues and Rock, Só Track Boa e Emo Vive!.

A seguir, veja os destaques da semana.

ANAVITÓRIA

A dupla, formada por Ana Caetano e Vitória Falcão, sobe ao palco com a Turnê dos Namorados. As artistas são donas de sucessos como "Trevo (Tu)", "Fica", "Pupila" e "Ai, Amor".

Espaço Unimed - r. Tagipuru, 795, Barra Funda, região oeste. Sex. (6), às 22h. Ingr.: a partir de R$ 250 (setores I,J e K) em Ticket360

BELO

O cantor de pagode, também ex-membro do grupo Soweto, apresenta hits da carreira e interpretar canções de artistas como Djavan, Fábio Jr. e Roupa Nova.

Vibra São Paulo - av. das Nações Unidas, 17955, Vila Almeida, região sul. Qui. (12), às 22h. Ing.: a partir de R$ 120 (plateia superior 3) em Uhuu

DOCE ENCONTRO

O quarteto, formado por Eder Miguel, Tiago Alexandre, Cauê Neves e Thiagão, toca pagode no Dia dos Namorados. O grupo é conhecido pelas músicas "Alucinado", "Brisa da Varanda", "Sem Razão" e "Homem Perfeito".

Terra SP - av. Salim Antônio Curiati, 160, Campo Grande, região sul. Qui. (12), às 22h. Ingr.: a partir de 65 (pista, entrada solidária) em Fever

FEBEM E SAIN

Destaques no cenário do rap nacional, os cantores interpretam "Highboyz" (2024). O EP, com produção de JXNV$, tem seis músicas, incluindo "Nasci Pra Isso", "Botacara" e "Ferme La Bouche". Os artistas também cantam faixas de suas carreiras solos.

Casa Natura Musical - r. Artur de Azevedo, 2.134, Pinheiros, região oeste. Sáb. (7), às 21h. Ingr.: a partir de R$ 110 em Sympla

FERRUGEM E MUMUZINHO

Os cantores se reúnem para cantar hits como "Me Bloqueia", "Apaguei pra Todos", "Fulminante" e "Curto Circuito".

Terra SP - av. Salim Antônio Curiati, 160, Campo Grande, região sul. Sex. (6), às 22h. Ingr.: a partir de 75 (pista) em Fever

HAMILTON DE HOLANDA

O músico toca o álbum "Hamilton de Holanda Trio" (2025), que transita entre jazz e choro contemporâneo, com Salomão Soares, nos teclados, e de Thiago Rabello, na bateria. "Todo Dia é Um Recomeço" e "Saudades do Rio" fazem parte do disco.

Sesc Bom Retiro - al. Nothmann, 185, Campos Elíseos, região central. Sex. (6) e sáb. (7), às 20h. Ingr.: a partir de R$ 21 (credencial plena) em sescsp.org.br

JOÃO BOSCO

O mineiro revisita clássicos de sua trajetória em show dividido em três blocos. "O Canto da Terra por um Fio", "Corsário", "Dinossauros da Candelária" e "Vir-a-ser" estarão no repertório.

Teatro Bradesco - r. Palestra Itália, 500, Perdizes, região oeste. Sáb. (7), às 21h. Ingr.: a partir de R$ 120 (balcão nobre) em Uhuu

KIKO LOUREIRO

O guitarrista apresenta turnê do álbum "Theory of Mind" (2024) com participação do americano Marty Friedman. Bruno Valverde, na bateria, e Felipe Andreoli, no baixo, acompanham compõem a banda.

Tokio Marine Hall - r. Bragança Paulista, 1.281, Chácara Santo Antônio, região sul. Sáb. (7), às 21h. Ingr.: a partir de R$ 170 (cadeira alta) em Ticketmaster

MARIA GADÚ

Compositora de "Shimbalaiê" e "Dona Cila", a artista apresenta o espetáculo "Pelle" com produções autorais e interpretações de obras de outros cantores.

Audio - av. Francisco Matarazzo, 694, Água Branca, região oeste. Sex. (6), às 21h. Ingr.: a partir de R$ 90 (pista, entrada solidária) em Ticket360

MESTRES DO SAMBA

A programação traz dois shows: Jorge Aragão e Fundo de Quintal. "Eu e Você Sempre", "Amor dos Deuses" e "O Show Tem Que Continuar", estarão no repertório.

Arena Sertaneja - av. Dr. Assis Ribeiro, 4.777, Cangaíba, região leste. Sáb. (7), às 22h. Ingr.: a partir de R$ 55 (pista, entrada solidária) em Fever

POP3

O trio com George Israel, do Kid Abelha, Henrique Portugal, do Skank, e Charles Gavin, do Titãs, apresenta-se duas vezes. Juntos, os músicos apresentam canções que marcaram suas carreiras.

Blue Note - av. Paulista, 2.073, Bela Vista, região central. Sex. (6), às 20h e às 22h30. Ingr.: R$ 180 em Eventim

RASHID

O rapper apresenta "Portal" (2024), último lançamento. O álbum conta com nove faixas e tem participações de Lenine, Péricles, Melly e Lagum. A apresentação tem participação de Projota.

Sesc Vila Mariana - r. Pelotas, 141, Vila Mariana, região sul. Dom. (8), às 18h. Ingr.: a partir de R$ 18 (credencial plena) em sescsp.org.br

RATOS DO PORÃO

A banda de punk, formada em 1981, comemora 40 anos de carreira. O grupo é autor das faixas "Crucificados", "Agressão/Repressão" e "Morrer".

Sesc Belenzinho - r. Padre Adelino, 1.000, Belenzinho, região leste. Sex. (6) e sáb. (7), às 20h30. Ingr.: a partir de R$ 18 (credencial plena) em sescsp.org.br

SAMUCA E SELVA

O grupo celebra uma década de carreira e dá início à agenda de shows com a turnê "Dez Anos de Pélvis Solta". A banda é dona das canções "Afobado Peito Altivo", "Flores Raras", "À Beça" e "Detergente".

Sesc Pinheiros - r. Pais Leme, 195, Pinheiros. Sex. (6), às 21h. Ingr.: a partir de R$ 18 (credencial plena) em sescsp.org.br

TIAGO IORC

Em voz e violão, o brasiliense apresenta a turnê "Noite dos Namorados". "Amei Te Ver", "Coisa Linda" e "Tangerina" fazem parte do setlist.

Tokio Marine Hall - r. Bragança Paulista, 1.281, Chácara Santo Antônio, região sul. Qui. (12), às 21h. Ingr.: a partir de R$ 170 (cadeira alta) em Ticketmaster

FESTIVAIS

Best of Blues and Rock

A 12ª edição do festival traz shows de Dave Matthews Band e Richard Ashcroft. No lineup nacional, no sábado, também estão escalados Barão Vermelho e Cachorro Grande. No domingo, Barão Vermelho e Paula Lima sobem ao palco.

Auditório Ibirapuera - av. Pedro Álvares Cabral, 0, Ibirapuera, região sul. Sáb. (7) e dom. (8), às 14h30. Ingr.: a partir de R$ 810 em Eventim

Emo Vive!

O festival traz shows das bandas internacionais Anberlin, Emery e MAE, além de apresentações dos grupos brasileiros Fresno e Hateen. O evento é organizado pelo Festival Polifonia.

Audio - av. Francisco Matarazzo, 694, Água Branca, região oeste. Sáb. (7) e dom. (8), às 16h. Ingr.: a partir de R$ 330 (entrada solidária) em Ingresse

Só Track Boa

O festival de música eletrônica traz nomes como Mochakk, Artbat, Vintage Culture, Korolova, Bob Moses, WhoMadeWho, Astrix e Osgemeos. As apresentações acontecem em três palcos: NSD, Oca e LuvLab.

Neo Química Arena - av. Miguel Ignácio Curi, 111, Vila Carmosina, região leste. Sex. (6) e sáb. (7), às 17h. Ingr.: a partir de R$ 365 (entrada social) em Ingresse