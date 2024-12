Analista financeiro ganha RS 1 milhão em jogo inspirado em Round 6

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Fã da série coreana "Round 6", o analista financeiro Fernando Samejima, 31, só queria participar de um evento com reproduções de jogos icônicos da produção da Netflix, que estreará a segunda temporada no próximo dia 26. O que ele não imaginava era sair milionário do Parque Villa-Lobos, em Alto de Pinheiros, São Paulo, neste sábado (14). Samejima conquistou o prêmio de R$ 1 milhão em certificado de ouro.

Apresentada por Guilherme Briggs, que dá voz ao Líder (Lee Byung-hun) na versão dublada, a experiência contou com reproduções de jogos icônicos da série e uma corrida de seis quilômetros.

No primeiro jogo do "Round 6K", Batatinha Frita 1, 2, 3, todos os participantes enfrentaram a boneca Young Hee: quem se mexesse sob o seu olhar atento era eliminado da atividade. A prova utilizou uma tecnologia inovadora de sensores de movimento, que tornou a dinâmica ainda mais desafiadora. A equipe de VAR (video assistant referee) era composta por 44 operadores responsáveis por monitorar, em tempo real, as imagens captadas por 27 câmeras, distribuídas em 24 monitores.

Após a Batatinha, 1.187 competidores avançaram para a segunda fase, uma corrida de seis quilômetros em busca do melhor tempo. O primeiro colocado terminou a corrida em 19 minutos e 59 segundos, o que equivale a um pace aproximado de 3,2 minutos por quilômetro.

Na terceira etapa, apenas 60 participantes se enfrentaram no cabo de guerra, divididos em grupos de seis. A equipe vencedora, com o tempo de 8 segundos e 72 milésimos, avançou para a última fase: um labirinto desafiador e cheio de surpresas. O ganhador, que decifrou o caminho em 3 minutos e 33 segundos, apertou o botão primeiro e conquistou o prêmio de R$ 1 milhão em certificado de ouro.

Criada por Hwang Dong-hyuk, "Round 6" mostra pessoas com grandes dificuldades financeiras aceitando participar de uma disputa por um alto valor em dinheiro. Porém, os jogos são focados em sobrevivência, e nem todos saem vivos para contar a história. A produção é a mais assistida do catálogo da Netflix.

Com sete episódios, a segunda temporada de "Round 6" se passa três anos após os acontecimentos da primeira parte. Depois de vencer o Jogo da Lula, o Jogador 456/Gi-hun (Lee Jung-jae) segue firme em sua missão de descobrir quem está por trás da competição para colocar um fim no cruel esquema. Usando a fortuna que conquistou para financiar sua investigação. Gi-hun percebe que sua luta contra a organização será ainda mais mortal: para acabar com o jogo, é preciso voltar a participar dele.