Amigo de Zac Efron nega que ator tenha feito cirurgia plástica: 'Eu saberia'

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - No dia 22 de abril, Zac Efron, 33, surpreendeu os fãs ao aparecer com o rosto irreconhecível em um vídeo para celebrar o Dia da Terra. As especulações sobre cirurgias plásticas que surgiram por toda parte, foram negadas pelo radialista australiano e amigo do astro Kyle Sandilands, 49.

"Eu saberia se ele tivesse feito alguma cirurgia plástica", declarou durante o programa "The Kyle e Jackie O Show" nesta sexta-feira (30). Sandilands afirmou ainda ao seu colega na atração, Jackie O' Henderson que "é claro" que o ator não tinha feito o procedimento.

Sandilands foi além, e afirmou que seria inútil para Efron fazer uma cirurgia plástica porque o ator já era muito bonito. "É como pegar um Picasso e ter uma criança pintando tudo com os dedos. Porque se importar?' disse, sem rodeios.

De acordo com o Daily Mail, a polêmica envolvendo a aparência do ator ganhou ainda mais força quando o cirurgião plástico Anthony Youn afirmou em um vídeo no TikTok que Efron poderia ter se submetido a uma cirurgia dentária, mas não a uma cirurgia plástica, como alguns fãs especularam.

Os fãs brasileiros do ator o compararam ao cantor Eduardo Costa, 42, o que gerou alguns memes. O assunto foi tão discutido no mundo que ficou entre os mais comentados do Twitter na ocasião.