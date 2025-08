Alexandre Frota recusa convite para o MasterChef Celebridades

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Alexandre Frota, 61, afirmou ter recebido o convite para participar do próximo MasterChef Celebridades, da Band, mas recusou a proposta. O ator, que atualmente é vereador (PDT) na Câmara Municipal de Cotia, considerou o cachê oferecido pela emissora baixo e também não gostou de como foi conduzida a negociação. Frota explicou que se sentiu desvalorizado pela produção do programa.

"Fui convidado para fazer, mas não fechei. Além do valor baixo de cachê, a direção do programa não quis fazer uma reunião comigo", contou à reportagem. "Queriam que eu resolvesse tudo diretamente com a produção, sem conversar com a direção. Achei que isso é algo que se faz com quem está começando e não tem história na TV. Comigo não funciona assim", completou.

Alexandre Frota ainda esclareceu que é um profissional que gosta de saber detalhes sobre o projeto. "Gosto de me informar, tirar dúvidas e conversar com quem vai dirigir o projeto. Produção é produção, e direção é direção", disse ele.

O ator ainda reforçou que admira o formato do reality de culinária e desejou sucesso à equipe: "Adoro esse projeto, mas achei melhor não prosseguir com as conversas. Agradeço o convite e desejo sorte à atração."

A Band ainda não divulgou a data de estreia nem os nomes confirmados para a próxima edição do MasterChef Celebridades, prevista para outubro.