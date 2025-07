Alex Atala, Renata Vanzetto e Jefferson Rueda dizem o que esperam de um 'chef de alto nível'

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Alex Atala, Jefferson Rueda e Renata Vanzetto vão usar os anos de experiência na cozinha para auxiliar os competidores do Chef de Alto Nível, novo reality culinário da Globo. Antes da estreia, programada para o dia 15 de julho, o trio comenta o que espera dos participantes e o que acreditam ser necessário para ganhar o programa.

Os três terão mais de uma função no programa, apresentado por Ana Maria Braga. Além de mentores dos candidatos ao título da atração, eles também vão comandar provas, dar conselhos e avaliar, prato por prato, o desempenho de cada um.

No programa, os 24 participantes estarão divididos entre profissionais, amadores e cozinheiros da internet. Após a primeira fase, em que os chefs selecionam cinco dos oito candidatos de cada categoria, cada mentor monta seu time mesclando esses perfis.

Com quase quatro décadas de carreira, Atala aposta na intuição que ganhou com os anos de prática para fazer boas escolhas. "Na hora de montar o meu time, alguns candidatos que eu estava de olho foram para outros chefs", relata. "Eu vou pegar essas pessoas e tirar o melhor delas", diz ele, apontando essa como a parte mais legal do papel de mentor.

Rueda adota uma estratégia diferente. Para ele, a combinação de participantes diferentes é chave para ir longe na competição. "Eu acho importante a mistura de gêneros, de sabores, para conseguir tirar o melhor de cada um", explica.

Mais pragmática, Vanzetto diz que organização, agilidade e mente aberta são inegociáveis. "Busco pessoas rápidas, criativas e dispostas a ouvir e aprender", comenta. Ela explica que saber lidar com a pressão é um fator decisivo para vencer a competição.

Apesar de métodos distintos, os três chefs concordam que a competição é imprevisível e cheia de reviravoltas, com muita emoção e tensão a cada etapa. Isso tudo em uma estrutura gigante com três cozinhas empilhadas, onde tudo acontece.

A dinâmica dos níveis da torre das cozinhas, em que os cozinheiros podem subir ou despencar a qualquer momento, aumenta a cobrança por constância e equilíbrio para se manter no jogo. "Tem tudo para não dar certo", brinca Rueda sobre os planos dos participantes para avançar na competição.

Para Vanzetto, para ganhar o Chef de Alto Nível é preciso muito mais do que apenas pratos bem executados. "Este é um reality de gastronomia, mas não é só sobre gastronomia", afirma a chef, destacando o papel das risadas, conselhos e dramas que acontecerão no programa.

"É uma gangorra de emoção", define Atala, que diz já estar ansioso por uma próxima temporada. Ele explica que os participantes se saem melhor quando estão se sentindo bem. Porém, quando postos à prova no porão (o nível mais baixo da torre), a criatividade aflora e os cozinheiros tentam se virar com o que têm para continuar no programa. "É bonito de viver o processo", avalia.

"É tudo ou tudo e que vença o melhor, porque o nível está altíssimo. Cozinheiros de alto nível já temos. Mas vai ter espaço para um só chef de alto nível", avisa Rueda.

O Chef de Alto Nível vai ao ar às terças e quintas, após "Vale Tudo", com exibição também no GNT às quartas e sextas, às 21h15. Também às sextas, às 22h30, o GNT exibe, a partir de 18 de julho, o spin-off Cozinha de Alto Nível com os mentores.

O portal de gastronomia Receitas reunirá conteúdos extras como bastidores, conteúdos com mentores, spoilers, notícias e tutoriais dos pratos dos vencedores, assim como o Papo com o Eliminado. Este último será apresentado pelo influenciador Arthur Paek.