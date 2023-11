Ufam é a 2ª melhor do Norte em Ranking Universitário da Folha; veja posição da UEA

Manaus/AM - A Universidade Federal do Amazonas (Ufam) foi classificada como a segunda melhor instituição de ensino superior da região Norte do país, ficando atrás apenas da Universidade Federal do Pará (UFPA), no Ranking Universitário Folha (RUF 2023), divulgado nesta segunda-feira (13). A Ufam ocupa a 55ª posição e a UFPA a 29ª.

Do Amazonas, mais duas instituições estão entre as 100 melhores universidades do país: Universidade Paulista (Unip), na 78ª posição, e a Universidade do Estado do Amazonas (UEA), a 90ª. Sendo consideradas a terceira e quarta melhores da região Norte. A quinta melhor da região é a Fundação Universidade Federal de Rondônia (Unir), que ficou na 100ª posição.

O ranking publicado pelo jornal Folha de S.Paulo é divulgado desde 2012. O levantamento leva em consideração cinco indicadores das instituições: qualidade do ensino, pesquisa científica, mercado de trabalho, inovação e internacionalização.

As cinco melhores colocadas no ranking são: Universidade de São Paulo (USP); Universidade Estadual de Campinas (Unicamp); Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS); Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ); Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).

Apenas duas universidades fora do eixo Sul-Sudeste estão entre as dez primeiras: Universidade de Brasília (UnB) e Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), que ficaram em nono e décimo lugares.