Ufam divulga locais de prova de processo seletivo no interior; confira

Manaus/AM - Os locais de prova do Processo Seletivo para o Interior (PSI) 2023 da Universidade Federal do Amazonas (UFAM) foi divulgado nesta quinta-feira (18). Acesse o link dos locais de prova: https://psconcursos.ufam.edu.br/home/login

O processo seletivo será composto por três provas. A primeira delas será composta por uma prova de conhecimentos gerais, já a prova 03 será uma redação. Ambas serão realizadas no dia 21 de maio, das 8h15 às 13h15, no horário de Manaus.

Já a prova 02 será composta de uma prova de conhecimentos gerais realizada no dia 22 de maio, das 8h15 às 12h15.

Orientações UFAM PSI 2023

Os portões das Instituições onde serão aplicadas as provas do PSI 2023 serão fechados às 08h. Para a realização das provas será preciso apresentar documento oficial de identificação com foto.

O candidato deverá assinalar a resposta da questão objetiva usando caneta esferográfica, em material transparente e de tinta de cor preta.

Resultados PSI UFAM 2023

Os gabaritos preliminares serão divulgados no dia 22 de maio, com recursos até o dia 24 do mesmo mês.

O gabarito definitivo será divulgado no dia 30 de maio. Já o resultado final do processo seletivo será divulgado no dia 20 de junho.

