Ufam anuncia retorno presencial das atividades administrativas para novembro

Manaus/AM - A Universidade Federal do Amazonas (Ufam) anunciou que o retorno presencial das atividades administrativas da instituição será no prazo de 30 dias contados a partir desta terça-feira (19). A retomada deve seguir recomendações necessárias ao combate à pandemia de covid-19. A portaria foi publicada nesta terça. De acordo com a Ufam, a Pró-reitoria de Administração e Finanças, a Prefeitura do Campus, bem como os setores correlatos nos campi fora da sede, estão responsáveis pelo relatório sobre as condições de atendimento às demandas que envolvam biossegurança e o funcionamento das unidades durante o retorno às atividades presenciais.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.