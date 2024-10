Trilha de Empreendedorismo Cultural capacita mais de 300 pessoas em Manaus

“Foi emocionante ver a evolução de cada participante e a transformação que a trilha proporcionou, mesmo para aqueles que não se identificavam como artistas ou empreendedores no início. Ao final, muitos enxergaram novas possibilidades de atuação e crescimento dentro do universo cultural e empresarial,” ressalta Adriele Albuquerque, representante da AIHHUAM.

O evento de encerramento também marca a conclusão do último módulo, “Fundamentos da Gestão Cultural”. A cerimônia reunirá mais de 30 formados e a programação contará com sarau literário, apresentações artísticas, entrega de brindes e graduação formal dos participantes.

A trilha educacional foi estruturada em seis módulos: Desenvolvimento Pessoal; Marketing Cultural e Comunicação; Formalização e Educação Financeira; Elaboração e Gestão de Projetos Culturais; Captação de Recursos e Financiamento; e Fundamentos da Gestão Cultural. Todos os cursos dispuseram de emissão de certificado para alunos com no mínimo 70% de presença e encontros híbridos (presencial e remoto).

Manaus/AM - Ampliar horizontes de artistas periféricos e formar novos empreendedores é o objetivo da trilha educacional “Do Zero ao Empreendedorismo Cultura”, que chega ao fim nesta quinta-feira, dia 31 de outubro. A iniciativa, oferecida pela Associação Intercultural de Hip Hop Urbanos da Amazônia (AIHHUAM), em parceria com o Instituto Localiza, capacitou mais de 300 pessoas ao longo de três meses intensivos. A cerimônia de encerramento será realizada a partir das 19h no Palacete Provincial, localizado na Praça Heliodoro Balbi, s/n, bairro Centro - Zona Sul de Manaus.

