Tecnologia social impulsiona manejo sustentável do pirarucu na RDS Mamirauá

Manaus/AM - A Reserva de Desenvolvimento Sustentável (RDS) Mamirauá, localizada no interior do Amazonas, foi palco do Workshop de Compartilhamento de Tecnologia Social, realizado em março de 2025. Promovido pela Fundação Amazônia Sustentável (FAS) em parceria com o Instituto Mamirauá, o evento reuniu 81 manejadores de três comunidades locais para compartilhar conhecimentos sobre o manejo sustentável do pirarucu.

A ação integra o projeto "Sistema de rastreabilidade: inovação e inteligência de mercado na cadeia produtiva do pirarucu", financiado pela Positivo Tecnologia, por meio do Programa Prioritário de Bioeconomia (PPBio). Além de fomentar a replicação de soluções sustentáveis, o workshop marcou um importante passo na união entre empreendedorismo, inovação e décadas de pesquisa aplicada, fortalecendo o impacto socioeconômico na região. Os aprendizados do evento estão sendo aplicados na construção de um novo flutuante na comunidade Santa Luzia do Jussara, beneficiando também outras comunidades.

Desde dezembro de 2024, a FAS e o Instituto Mamirauá têm colaborado para transferir tecnologia e conhecimento técnico às comunidades manejadoras. A união entre as duas instituições é vista como um marco para o desenvolvimento socioeconômico e sustentável da Amazônia, promovendo o manejo sustentável do pirarucu e garantindo maior eficiência e escala na implementação de projetos voltados à conservação do bioma.