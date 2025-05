Sine Manaus oferta 394 vagas de emprego nesta terça–feira

Requisitos Obrigatórios – ter Carteira Nacional de Habilitação categoria “A” ou “B” dentro do prazo de validade e ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – recepcionar os clientes de forma cordial e atenciosa; realizar o atendimento e auxiliar na escolha do cardápio; encaminhar e registrar os pedidos à cozinha; auxiliar na montagem e organização das mesas; realizar a manutenção, organização e limpeza do ambiente.

Atividades – auxiliar nos serviços de pré-preparo, preparo, processamento de alimentos, montagem de pratos e embalagens; realizar a manutenção, organização e limpeza do ambiente; dar suporte no atendimento ao cliente.

Atividades – operar empilhadeira, retirando os paletes com material de produção e transportando para o estoque; manter as empilhadeiras em boas condições mecânicas de funcionamento, solicitar manutenção e abastecimento, quando necessário.

Atividades – transportar, coletar resíduos em geral para diversos itinerários, movimentar carga volumosa e pesada. Operar equipamentos como Munck, Roll–on e Julieta; realizar inspeções no veículo, vistoriar carga, verificação de documentação do veículo e do material transportado, zelar pela conservação e segurança do veículo.

Requisitos Obrigatórios – ter Carteira Nacional de Habilitação categoria “D” ou “E” dentro do prazo de validade e ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – liderar, orientar, organizar, treinar, avaliar o desempenho e acompanhar a equipe, realizar controle de insumos, cumprimento de prazos, garantir serviço com qualidade e otimizar processos; acompanhar recebimento de resíduos, realizar conferência documental da entrada e saída de resíduos e/ou material; garantir o cumprimento de normas e procedimentos interno e de segurança; estabelecer uma comunicação clara, objetiva e eficiente com a equipe.

Atividades – trabalhar com processamento de carne de frango, em setores diversos, com utilização de facas, ambiente climatizado; cortar, coletar, pesar e embalar alimentos; desossar, embalar, pesar, processar alimentos, derivados de carne de frango e suínos.

Requisitos Obrigatórios – residir na zona Sul e adjacências, ter experiência com vendas, estoque de materiais, habilidade básica em mídias sociais e ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades - auxiliar na carga e descarga de mercadorias nos caminhões, seguindo os procedimentos de segurança; manter o depósito limpo e organizado; apoiar os motoristas nas entregas, realizando a função de ajudante de caminhão quando necessário, conferindo as mercadorias no ato da entrega para cada cliente, conforme pedido/nota fiscal; verificar e zelar pelas condições das embalagens e produtos manuseados; participar da contagem de estoque quando solicitado.

Para participar da pré-seleção e concorrer a uma das vagas disponíveis, ou receber orientação de cadastro, Carteira de Trabalho Digital e seguro–desemprego, os candidatos devem comparecer a um dos postos do Sine Manaus: na avenida Constantino Nery, nº 1.272, bairro São Geraldo, zona Centro–Sul; ou no shopping Phelippe Daou, na avenida Camapuã, nº 2.939, bairro Cidade de Deus, zona Norte.

