Sine Manaus oferta 285 vagas de emprego para esta terça; confira

Manaus/AM - O Sine Manaus divulgou 285 vagas disponíveis para esta terça-feira (20), de 08h às 14h. O candidato precisa validar a Carteira Digital e Previdência Social (CTPS) no aplicativo “Carteira de Trabalho Digital” ou acessar o site http://gov.br/trabalho e para concorrer às vagas, deve acessar o site http://empregabrasil.mte.gov.br para fazer a solicitação de cadastro.

Para participar da pré-seleção e concorrer a uma das vagas disponíveis, ou receber orientação de cadastro, Carteira de Trabalho Digital e seguro-desemprego, os candidatos devem comparecer a um dos postos do Sine Manaus: na avenida Constantino Nery, nº 1.272, bairro São Geraldo, zona Centro-Sul; ou no shopping Phelippe Daou, na avenida Camapuã, nº 2.939, bairro Cidade de Deus, zona Norte.

Os interessados devem estar munidos do comprovante de vacinação (Covid-19), currículo e documentos pessoais (RG, CPF, PIS, CTPS, comprovante de escolaridade e residência). Não é necessário apresentar cópias, somente os documentos originais.

Segundo a Semtepi, obedecendo ao disposto no artigo 5º, da Constituição Federal, e ao artigo 373-A, da Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT), critérios referentes a sexo, idade, cor ou situação familiar, não podem ser informados na divulgação das vagas disponibilizadas.

Os candidatos devem estar cientes das diretrizes de vestimenta estabelecidas pelo órgão, as quais incluem a proibição de vestimentas como bermudas, shorts, minissaias, camisetas regatas e chinelos durante a entrada

Confira as vagas:

Vagas Novas – 74

2 vagas – Office Boy

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – primeiro emprego;

Requisitos obrigatórios – ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – transportar correspondências, documentos, objetos e valores; efetuar serviços bancários e de correio; operar equipamentos de escritório; transmitir mensagens orais e escritas.

Disponível até 20/08/2024 ou encerramento da vaga.

2 vagas – Auxiliar de Pizzaiolo

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter documentação completa;

Atividades – auxiliar no preparo de massas, molhos e recheios; assar pizzas e esfirras mediante as ordens de produção.

Disponível até 20/08/2024 ou encerramento da vaga.

2 vagas – Motorista de Caminhão

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter Carteira Nacional de Habilitação categoria “D” dentro do prazo de validade; cursos de Direção Defensiva e MOPP; e ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – realizar carga e descarga de mercadoria em portos, indústria e demais clientes.

Disponível até 20/08/2024 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Auxiliar Financeiro

Escolaridade – ensino superior completo ou cursando administração ou ciências contábeis;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter documentação completa;

Atividades – realizar acompanhamento de obras, medições, controle de materiais, mão de obra e empreiteiros; elaborar relatórios topográficos descritivos e levantamento de dados; auxiliar na elaboração de planilha orçamentária, curva ABC, cronogramas, proposta técnica e comercial.

Disponível até 20/08/2024 ou encerramento da vaga.

20 vagas – Operador de Linha de Montagem

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – três meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter cursos de TBO e Leitura de Componentes; disponibilidade de horário; e documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – operar na linha de montagem de componentes eletrônicos.

Disponível até 20/08/2024 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Cozinheiro

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – vaga direcionada a candidatos que buscam novos desafios, com atuação na cidade de Fortaleza (CE); ter documentação completa;

Atividades – organizar e supervisionar serviços de cozinha no restaurante, planejando cardápios, elaborando o pré-preparo e a finalização de alimentos, observando métodos de cocção e padrões de qualidade.

Disponível até 20/08/2024 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Auxiliar de Cozinha

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – vaga direcionada a candidatos que buscam novos desafios, com atuação na cidade de Fortaleza (CE); ter documentação completa;

Atividades – auxiliar o cozinheiro no pré-preparo, preparo e processamento de alimentos, e na montagem de pratos; verificar a qualidade dos gêneros alimentícios, minimizando riscos de contaminação; trabalhar em conformidade a normas e procedimentos técnicos e de qualidade, segurança, higiene e saúde da cozinha.

Disponível até 20/08/2024 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Operador de Caixa

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – vaga direcionada a candidatos que buscam novos desafios, com atuação na cidade de Fortaleza (CE); ter documentação completa;

Atividades – receber valores de vendas de produtos e serviços; controlar numerários e valores; atender o público na recepção e entregar refeições; receber contas e tributos e processar remessa e pagamento de numerários; prestar informações aos clientes; preencher formulários e relatórios administrativos.

Disponível até 20/08/2024 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Gerente de Restaurante

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – vaga direcionada a candidatos que buscam novos desafios, com atuação na cidade de Fortaleza (CE); ter documentação completa;

Atividades – gerenciar restaurante; coordenar áreas operacionais do restaurante; administrar recursos humanos e financeiros; executar rotinas administrativas e prestar assessoria.

Disponível até 20/08/2024 ou encerramento da vaga.

2 vagas – Assistente de Recursos Humanos

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter documentação completa;

Atividades – realizar atendimento de funcionários; acompanhar recrutamento e seleção, admissão, demissão, processo de férias e rotinas em departamento pessoal.

Disponível até 20/08/2024 ou encerramento da vaga.

2 vagas – Mecânico de Veículos Pesados

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter Carteira Nacional de Habilitação categoria “B” dentro do prazo de validade; experiência com atendimento ao cliente; e documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – realizar manutenção preventiva e corretiva, montar e trocar peças, lubrificar motor, regular mecanismos e alinhar direção; auxiliar quanto à substituição e aproveitamento de componentes; realizar manutenção e instalação de equipamentos, dispositivos e acessórios em veículos automotivos; manter limpo e organizado o ambiente de trabalho.

Disponível até 20/08/2024 ou encerramento da vaga.

2 vagas – Lavador de Veículos Pesados

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – três meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – realizar limpeza e higienização de veículos diversos.

Disponível até 20/08/2024 ou encerramento da vaga.

8 vagas – Motorista Carreteiro

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter Carteira Nacional de Habilitação categoria “D” dentro do prazo de validade; cursos de MOPP e Direção Defensiva; e documentação completa;

Atividades – transportar materiais e produtos para diversos itinerários; elaborar relatórios de viagem e rota; efetuar a prestação de contas das despesas realizadas com o veículo; zelar pela conservação e segurança dos veículos, providenciando limpeza, ajustes e pequenos reparos.

Disponível até 20/08/2024 ou encerramento da vaga.

3 vagas – Auxiliar de Limpeza

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter documentação completa;

Atividades – executar trabalhos de limpeza e conservação em geral nas dependências internas e externas da empresa, bem como serviços de coleta de resíduos.

Disponível até 20/08/2024 ou encerramento da vaga.

2 vagas – Motorista Caminhão

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter Carteira Nacional de Habilitação categoria “D” dentro do prazo de validade; cursos de MOPP e Direção Defensiva; e documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – transportar materiais e produtos para diversos itinerários; elaborar relatórios de viagem e rota; efetuar a prestação de contas das despesas realizadas com o veículo; zelar pela conservação e segurança dos veículos, providenciando limpeza, ajustes e pequenos reparos.

Disponível até 20/08/2024 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Mecânico Industrial

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – elaborar projetos de sistemas eletromecânicos; montar e instalar máquinas e equipamentos; planejar e realizar manutenção; desenvolver processos de fabricação e montagem; assessorar nas atividades de ensino, pesquisa e extensão.

Disponível até 20/08/2024 ou encerramento da vaga.

3 vagas – Promotor de Vendas

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter Carteira Nacional de Habilitação categoria “D” dentro do prazo de validade; veículo próprio (moto); e documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – planejar estratégias de vendas e persuasão, visando cativar potenciais clientes e incentivá-los a adquirir produtos; realizar aplicação de estratégias de marketing para divulgar o produto e fortalecer a marca.

Disponível até 20/08/2024 ou encerramento da vaga.

3 vagas – Oficial de Manutenção

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter documentação completa;

Atividades – executar serviços de manutenção elétrica, mecânica, hidráulica, carpintaria e alvenaria, substituindo, trocando, limpando, reparando e instalando peças, componentes e equipamentos; conservar vidros e fachadas, limpar recintos e acessórios e tratar piscinas.

Disponível até 20/08/2024 ou encerramento da vaga.

2 vagas – Auxiliar de Limpeza

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter documentação completa;

Atividades – executar trabalhos de limpeza em geral, para manutenção das condições de higiene e conservação do ambiente, coletando o lixo.

Disponível até 20/08/2024 ou encerramento da vaga.

2 vagas – Auxiliar de Produção

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – preparar materiais para alimentação de linhas de produção; organizar a área de serviço; abastecer linhas de produção; alimentar máquinas e separar materiais para reaproveitamento.

Disponível até 20/08/2024 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Auxiliar de Serviços Gerais

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – executar serviços de limpeza; substituir, trocar, limpar, reparar e instalar peças, componentes e equipamentos; conservar vidros e fachadas, limpar recintos e acessórios.

Disponível até 20/08/2024 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Auxiliar Financeiro

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – organizar documentos e efetuar classificação contábil; gerar lançamentos contábeis, auxiliar na apuração dos impostos, conciliar contas e preenchimento de guias de recolhimento e de solicitações, junto a órgãos do governo; emitir notas de venda e de transferência, entre outras; realizar o arquivo de documentos.

Disponível até 20/08/2024 ou encerramento da vaga.

4 vagas – Auxiliar de Serviços Gerais

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter experiência na área industrial e documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – executar atividades diárias de conservação e limpeza das áreas internas e externas.

Disponível até 20/08/2024 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Operador de Vendas

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – três meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter documentação completa;

Atividades – prestar atendimento a clientes; negociar, elaborar propostas comerciais e realizar vendas.

Disponível até 20/08/2024 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Repositor de Mercadorias

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – realizar reposição de mercadorias nas gôndolas; verificar validade dos produtos; manter a organização e limpeza nas gôndolas; prestar suporte no atendimento ao cliente.

Disponível até 20/08/2024 ou encerramento da vaga.

2 vagas – Auxiliar de Estoque

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter documentação completa;

Atividades – armazenar e organizar produtos; separar e receber entregas; realizar a conferência dos produtos e armazenar no local correto, auxiliando os estoquistas; ajudar a carregar e descarregar caminhão.

Disponível até 20/08/2024 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Auxiliar de Estoque

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – armazenar e organizar produtos; separar e receber entregas; realizar a conferência dos produtos e armazenar no local correto; auxiliando os estoquistas; ajudar a carregar e descarregar caminhão.

Disponível até 20/08/2024 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Motorista de Caminhão

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter Carteira Nacional de Habilitação categoria “D” dentro do prazo de validade; e documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – realizar entregas aos clientes.

Disponível até 20/08/2024 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Ajudante de Carga e Descarga

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – preparar, entregar e manusear cargas e descargas de mercadorias.

Disponível até 20/08/2024 ou encerramento da vaga.

Vagas no Comércio – 26

1 vaga – Operador de Forno

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – três meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – preparar fornos em panificadora; definir sequências de operações e temperaturas; auxiliar na produção, entre as fornadas.

Disponível até 20/08/2024 ou encerramento da vaga.

2 vagas – Auxiliar de Açougueiro

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – embalar, etiquetar, conferir e separar produtos; fazer contagem de produtos e insumos; receber pedidos do setor comercial, verificar códigos e especificações; inspecionar produtos verificando seu aspecto físico.

Disponível até 20/08/2024 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Auxiliar de Depósito

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – três meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – realizar arrumação e separação de mercadorias no depósito.

Disponível até 20/08/2024 ou encerramento da vaga.

8 vagas – Vendedor Pracista

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter Carteira Nacional de Habilitação categoria “AB” dentro do prazo de validade; veículo próprio; e documentação completa;

Atividades – planejar atividades de vendas especializadas e de demonstração de produtos; realizar visitas a clientes; apresentar e demonstram produtos, esclarecer dúvidas e acompanhar o pós-venda; contatar áreas internas da empresa, sugerir políticas de vendas e promoção de produtos; participar de eventos.

Disponível até 20/08/2024 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Motorista de Caminhão

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – realizar entregas de mercadorias; conduzir o veículo de forma segura e responsável; manter o veículo limpo e em boas condições de funcionamento; zelar pela segurança dos passageiros.

Disponível até 20/08/2024 ou encerramento da vaga.

4 vagas – Ajudante de Carga e Descarga

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – três meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – preparar cargas e descargas de mercadorias; movimentar mercadorias em transportes; coletar e entregar encomendas; receber e solicitar informações, autorizações e orientações de transporte, embarque e desembarque de mercadorias.

Disponível até 20/08/2024 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Atendente de Telemarketing

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – residir na zona Leste de Manaus; ter documentação completa;

Atividades – atender o cliente de forma ativa e receptiva, fornecendo informações, solucionando dúvidas e oferecendo novos produtos e serviços.

Disponível até 20/08/2024 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Montador de Pneus / Borracheiro

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – realizar troca de pneus, rodas e válvulas; montagem, desmontagem e balanceamento de pneus.

Disponível até 20/08/2024 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Vendedor Interno

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter documentação completa;

Atividades – fechar novos negócios; prospectar clientes, realizar apresentações, enviar propostas comerciais, negociar e fechar a venda de produtos financeiros.

Disponível até 20/08/2024 ou encerramento da vaga.

3 vagas – Fiscal de Loja

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – monitorar loja; dar suporte aos demais colaboradores e no atendimento ao cliente; fiscalizar a entrada e saída de funcionários, terceirizados e clientes da loja; participar de auditorias no recebimento de mercadorias dos fornecedores.

Disponível até 20/08/2024 ou encerramento da vaga.

3 vagas – Operador de Caixa

Escolaridade – ensino médio incompleto;

Experiência – primeiro emprego;

Requisitos obrigatórios – ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – prestar atendimento ao cliente à frente do caixa, passando compras e recebendo pagamentos; fazer abertura e fechamento de caixa nas trocas de turno; emitir recibos, reembolsos, troco ou comprovantes.

Disponível até 20/08/2024 ou encerramento da vaga.

Vagas na Indústria – 102

50 vagas – Auxiliar de Linha de Produção

Escolaridade – ensino fundamental incompleto;

Experiência – não é necessário;

Requisitos obrigatórios – vaga direcionada a candidatos que buscam novos desafios, com atuação no município de Várzea Grande (MT); ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – executar atividades operacionais em setores de apoio ou produção de frios, visando garantir a manutenção, organização, limpeza ou operação de atividades na unidade.

Disponível até 20/08/2024 ou encerramento da vaga.

50 vagas – Auxiliar de Linha de Produção

Escolaridade – ensino fundamental incompleto;

Experiência – não é necessário;

Requisitos obrigatórios – vaga direcionada a candidatos que buscam novos desafios, com atuação no município de Chupinguaia (RO); ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – executar atividades operacionais em setores de apoio ou produção de frios, visando garantir a manutenção, organização, limpeza ou operação de atividades na unidade; executar tarefas simples nas instalações da área industrial em diversos postos de trabalho do processo de produção de origem bovina.

Disponível até 20/08/2024 ou encerramento da vaga.

2 vagas – Ajudante de Motorista

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – realizar carga e descarga de mercadoria em portos, indústria e demais clientes.

Disponível até 20/08/2024 ou encerramento da vaga.

Vagas em Serviços – 39

1 vaga – Mecânico de Veículos

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter experiência com frota pesada; e documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – realizar manutenção mecânica preventiva e corretiva de veículos; montar e trocar peças, lubrificar motor, regular mecanismos e alinhar direção; auxiliar o cliente quanto à substituição e aproveitamento de componentes.

Disponível até 20/08/2024 ou encerramento da vaga.

5 vagas – Motorista de Ônibus

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter Carteira Nacional de Habilitação categoria “D” dentro do prazo de validade; e documentação completa;

Atividades – realizar transporte coletivo de passageiros, seguindo as normas de trânsito e da empresa.

Disponível até 20/08/2024 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Auxiliar de Limpeza

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter documentação completa;

Atividades – executar serviços de varredura e limpeza em instalações, como banheiros, cozinhas, corredores internos e externos, acessos, salas de atendimento e espera, móveis, utensílios e equipamentos.

Disponível até 20/08/2024 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Jardineiro

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – residir nos bairros da zona Leste ou adjacentes ao Distrito Industrial; e ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – cortar a grama, podar arbustos e árvores; operar equipamentos como roçadeira e assoprador de folhas; participar de projetos de plantação e paisagismo especial quando considerado necessário pelo gestor da propriedade; executar a manutenção regular e pequenos reparos nos equipamentos e ferramentas.

Disponível até 20/08/2024 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Auxiliar de Engenharia

Escolaridade – ensino superior em engenharia civil cursando ou completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter documentação completa;

Atividades – realizar acompanhamento de obras, medições, controle de materiais, mão de obra e empreiteiros; elaborar relatórios topográficos descritivos e levantamento de dados; auxiliar na elaboração de planilha orçamentária, curva ABC, cronogramas, proposta técnica e comercial.

Disponível até 20/08/2024 ou encerramento da vaga.

2 vagas – Motorista de Micro-Ônibus

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – três meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – conduzir o embarque e desembarque de passageiros; prestar orientação quanto aos procedimentos internos do veículo; executar procedimento para garantir a segurança e conforto dos passageiros; seguir as normas internas da empresa e de trânsito.

Disponível até 20/08/2024 ou encerramento da vaga.

6 vagas – Limpador à Seco

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessário;

Requisitos obrigatórios – ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – atuar no processo de limpeza de sofás, tapetes e estofados em geral, por meio da utilização de materiais como solventes e aspiradores de pó.

Disponível até 20/08/2024 ou encerramento da vaga.

5 vagas – Auxiliar de Armazenamento

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – receber, armazenar, organizar e controlar produtos e materiais.

Disponível até 20/08/2024 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Técnico de Química

Escolaridade – ensino técnico completo em química;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter disponibilidade de horário e documentação completa;

Atividades – assessorar nas atividades de ensino, pesquisa e extensão; executar ensaios físico-químicos: coletar amostras; utilizar normas técnicas; preparar reagentes; utilizar instrumentos de medição e controle; preparar amostras; registrar resultados de análises.

Disponível até 20/08/2024 ou encerramento da vaga.

2 vagas – Camareira (o) de Hotel

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter documentação completa;

Atividades – arrumar e limpar apartamentos; verificar o funcionamento dos equipamentos; comunicar à supervisora sobre irregularidade no apartamento; atender às solicitações dos hóspedes.

Disponível até 20/08/2024 ou encerramento da vaga.

2 vagas – Auxiliar Mecânico Industrial

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter certificado de qualificação na área e documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – realizar transporte de equipamentos e ferramentas necessários ao trabalho; realizar a limpeza, conservação e guarda das peças, ferramentas e equipamentos utilizados; auxiliar o mecânico nas tarefas de montagem e desmontagem de máquinas e motores em geral.

Disponível até 20/08/2024 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Auxiliar de Compras

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter experiência no setor de compras; pacote Office avançado ou Excel avançado; e documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – executar serviços de apoio nas áreas de administração, finanças e logística; atender fornecedores e clientes; fornecer e receber informações sobre produtos e serviços; gerenciar documentos variados; atuar na concessão de microcrédito a microempresários, atendendo clientes em campo e nas agências.

Disponível até 20/08/2024 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Atendente de Loja

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter documentação completa;

Atividades – prestar atendimento e recepção de clientes; organização do buffet self-service; montar as porções dos acompanhamentos.

Disponível até 20/08/2024 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Auxiliar de Cozinha

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter documentação completa;

Atividades – auxiliar na preparação de alimentos, higienizar as áreas de preparação de alimentos, entre outras atividades correlatas à função.

Disponível até 20/08/2024 ou encerramento da vaga.

3 vagas – Motorista Entregador

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessário;

Requisitos obrigatórios – ter Carteira Nacional de Habilitação categoria “D” dentro do prazo de validade e documentação completa;

Atividades – conferir, carregar, transportar e entregar mercadorias em geral; realizar inspeções e reparos básicos no veículo; comunicar-se em tempo real com os superiores.

Disponível até 20/08/2024 ou encerramento da vaga.

2 vagas – Servente de Obras

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – preparar e transportar materiais, ferramentas, aparelhos e demais peças, limpando e arrumando de acordo com instruções.

Disponível até 20/08/2024 ou encerramento da vaga.

2 vagas – Pedreiro

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – realizar serviços em alvenaria, concreto e demais materiais, seguindo orientações de desenhos, esquemas e especificações; utilizar técnicas, instrumentos apropriados e processos específicos da área, com o objetivo de construir, reformar ou realizar reparos em edifícios e estruturas similares.

Disponível até 20//08/2024 ou encerramento da vaga.

2 vagas – Vendedor Interno

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter documentação completa;

Atividades – atuar nas dependências da empresa e realizar vendas por meio de diversos canais de comunicação, como telefone, videochamada, mensagens, redes sociais, e-mails e demais recursos que permitam realizar o processo de negociação com clientes.

Disponível até 20/08/2024 ou encerramento da vaga.

Vagas Exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcDs) – 44

1 vaga – Auxiliar de Limpeza – vaga exclusiva para Pessoa com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino fundamental incompleto;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – limpar ambientes internos e externos, banheiros e outros ambientes; executar a coleta de lixo comum e reciclável; limpar portas e janelas de vidro, paredes e teto; cuidar dos vasos de plantas internas.

Disponível até 20/08/2024 ou encerramento da vaga.

2 vagas – Assistente de Loja – vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcDs)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessário;

Requisitos obrigatórios – ter documentação completa;

Atividades – prestar atendimento a clientes na loja e no provador; realizar organização de loja, abastecimento e operação de caixa.

Disponível até 20/08/2024 ou encerramento da vaga002E

2 vagas – Auxiliar de Qualidade – vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcDs)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessário;

Requisitos obrigatórios – ter documentação completa;

Atividades – revisar e inspecionar produto conforme procedimentos de revisão e manual de especificação da qualidade; registrar informações e liberação da inspeção em sistema com orientação do líder; registrar evidência da não conformidade e salvar em sistema com orientação do líder.

Disponível até 20/08/2024 ou encerramento da vaga.

2 vagas – Auxiliar de Serviços Gerais – vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcDs)

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – não é necessário;

Requisitos obrigatórios – ter documentação completa;

Atividades – atender as necessidades de limpeza, manutenção e conservação das instalações da instituição, removendo pó de móveis, paredes, tetos, portas, janelas e equipamentos.

Disponível até 20/08/2024 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Vigia – vaga exclusiva para Pessoa com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira Nacional de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter curso de Agente de Portaria ou Vigilante; e documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – realizar controle de portaria e fluxo de pessoas; orientar visitantes, clientes e prestadores de serviço a respeito de regimento interno, normas e procedimentos nas dependências da empresa; realizar rondas; inspecionar veículos no estacionamento; ligar e desligar luzes do campus.

Disponível até 20/08/2024 ou encerramento da vaga.

2 vagas – Auxiliar Administrativo – vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcDs)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira Nacional de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter disponibilidade de horário (inclusive aos sábados); e documentação completa;

Atividades – receber e responder chamadas telefônicas; fazer e receber correspondências; organizar e arquivar documentos; fazer planilhas; prestar atendimento ao público; fazer registro no sistema.

Disponível até 20/08/2024 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Auxiliar Administrativo – vaga exclusiva para Pessoa com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessário;

Requisitos obrigatórios – ter documentação completa;

Atividades – receber e responder chamadas telefônicas; fazer e receber correspondências; organizar e arquivar documentos; gerenciar agendas e agendamentos; coordenar reuniões e preparar a documentação necessária.

Disponível até 20/08/2024 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Recepcionista – vaga exclusiva para Pessoa com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessário;

Requisitos obrigatórios – ter curso de Recepcionista e documentação completa;

Atividades – recepcionar e prestar serviços de apoio a clientes; prestar atendimento telefônico; fornecer informações e orientar clientes e visitantes; observar normas internas de segurança, conferindo documentos e idoneidade dos clientes e notificando seguranças sobre presenças estranhas; organizar informações e planejar o trabalho.

Disponível até 20/08/2024 ou encerramento da vaga.

20 vagas – Operador de Linha de Montagem – vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcDs)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessário;

Requisitos obrigatórios – ter cursos de TBO e Leitura de Componentes; disponibilidade de horário; e documentação completa;

Atividades – operar na linha de montagem de componentes eletrônicos.

Disponível até 20/08/2024 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Auxiliar de Estoque – vaga exclusiva para Pessoa com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – três meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – armazenar e organizar produtos; separar e receber entregas; realizar conferência de produtos e armazenar no local correto, auxiliando os estoquistas.

Disponível até 20/08/2024 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Operador de Caixa – vaga exclusiva para Pessoa com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – três meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter curso de Informática básica e documentação completa;

Atividades – realizar abertura e fechamento de caixa; processar e receber pagamentos, incluindo emissão de notas fiscais.

Disponível até 20/08/2024 ou encerramento da vaga.

10 vagas – Vigilante – vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcDs)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessário;

Requisitos obrigatórios – ter curso de Vigilante e documentação completa;

Atividades – zelar pela guarda do patrimônio e exercer a vigilância de fábricas, armazéns, residências, estacionamentos, edifícios públicos, privados e outros estabelecimentos, percorrendo-os sistematicamente e inspecionando suas dependências, para evitar incêndios, roubos, entrada de pessoas estranhas e outras anormalidades; controlar fluxo de pessoas, identificando e encaminhando aos lugares desejados; escoltar pessoas e mercadorias; fazer manutenções simples nos locais de trabalho.

Disponível até 20/08/2024 ou encerramento da vaga.