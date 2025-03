Sine Manaus oferta 283 vagas de emprego nesta segunda-feira

Manaus/AM - O Sine abre a semana com a oferta de 283 vagas de emprego em áreas diversas como: logística, chefe de cozinha, auxiliares e vários outros. A seleção acontece nessa segunda-feira (30), das 8h às 14h.

Os interessados podem comparecer munidos de documentos pessoais, currículo e comprovante de vacinação aos postos do Sine localizados na avenida Constantino Nery, nº 1.272, bairro São Geraldo, zona Centro–Sul; ou no shopping Phelippe Daou, na avenida Camapuã, nº 2.939, bairro Cidade de Deus, zona Leste.

Vagas Novas – 28

2 vagas – Ajudante de Carga e Descarga

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – primeiro emprego;

Requisitos Obrigatórios – residir na zona Sul ou Centro-Oeste e (dispensa militar);

Atividades – preparar cargas e descargas de mercadorias; movimentar e fixar mercadorias e cargas em balsas, caminhões e instalações portuárias; embarque e desembarque de mercadorias; amarrar e desamarrar mercadorias.

Disponível até 31/03/2025 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Auxiliar de Cozinha

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – auxiliar nos serviços de alimentação, ajudar outros profissionais da área no pré-preparo, preparo e processamento de alimentos, na montagem de pratos; verificar a qualidade dos gêneros alimentícios, minimizar os riscos de contaminação. Trabalhar em conformidade a normas e procedimentos técnicos e de qualidade, segurança, higiene e saúde.

Disponível até 31/03/2025 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Atendente

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – recepcionar, acomodar e atender os clientes com cortesia; manter a organização do ambiente de trabalho; gerenciar pedidos dos clientes; realizar tarefas da área conforme necessário.

Disponível até 31/03/2025 ou encerramento da vaga.

1 vagas – Churrasqueiro

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho ou avulsa;

Requisitos Obrigatórios – ter disponibilidade de horário, obrigatório experiência com cortes de carne, temperos e técnicas de preparo (com dispensa militar);

Atividades – planejar as quantidades de carnes bovinas e suínas, de aves e de peixes, os tipos de acompanhamentos e o volume de carvão, de modo a atender ao cardápio pré-definido e a quantidade de comensais.

Disponível até 31/03/2025 ou encerramento da vaga.

1 vagas – Supervisor de Loja

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – disponibilidade para trabalhar em Careiro Várzea e disponibilidade de horário;

Atividades – gerenciar o estoque de ingredientes e produtos, gestão de equipe e realizar atividades relacionadas a função.

Disponível até 31/03/2025 ou encerramento da vaga.

1 vagas – Chefe de Cozinha

Escolaridade – ensino superior completo em gastronomia ou áreas correlatas;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter disponibilidade de horário;

Atividades – preparar pratos e receitas; desenvolvimento de novos produtos; gestão de equipes.

Disponível até 31/03/2025 ou encerramento da vaga.

3 vagas – Auxiliar de Produção em Padaria

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho ou primeiro emprego;

Requisitos Obrigatórios – ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – preparar e pesar ingredientes para produção de pães, bolos e outros produtos de padaria; operar máquinas e equipamentos utilizados na produção de alimentos: Realizar a limpeza e manutenção de equipamentos e utensílios utilizados na produção; manter a área de produção limpa e organizada; realizar outras tarefas relacionadas à produção de alimentos, conforme necessário.

Disponível até 31/03/2025 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Oficial de Serviços Gerais I – vaga exclusiva para Pessoa com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessário;

Requisitos Obrigatórios – ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – higiene e limpeza dos equipamentos e demais materiais utilizados, separar materiais para descarte, lavar louças, recolher resíduos e demais funções.

Disponível até 31/03/2025 ou encerramento da vaga.

5 vagas – Auxiliar de Estoque – vagas exclusivas para Pessoa com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessário;

Requisitos Obrigatórios – ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – receber, conferir, armazenar e distribuir produtos ou materiais, além de realizar o registro e a contagem dos itens em estoque.

Disponível até 31/03/2025 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Faturista

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – conhecimento na área de Faturamento, ICMS, Voltados para Impostos Federais, Estaduais e Municipais;

Atividades – atuar na rotina de Escritório voltado para faturamento, classificação tributária, entrada e saída de mercadorias, emissão de NFe, conhecimento comprovado na função.; Realizar outras tarefas relacionadas à produção de alimentos, conforme necessário.

Disponível até 31/03/2025 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Forneiro de Padaria

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho ou primeiro emprego;

Requisitos Obrigatórios – ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – auxiliar o padeiro oficial nas atividades de produção de pães e confeitaria em geral e derivados do trigo bem como toda a rotina de preparação da atividade.

Disponível até 31/03/2025 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Auxiliar de Produção em Padaria

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – auxiliar o padeiro oficial nas atividades de produção de pães e confeitaria em geral e derivados do trigo bem como toda a rotina de preparação da atividade.

Disponível até 31/03/2025 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Cozinheiro

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – preparar e apresentar pratos, além de garantir a qualidade e a segurança dos alimentos.

Disponível até 31/03/2025 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Operador de Máquinas Fixas em geral

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter conhecimento na área (com dispensa militar);

Atividades – responsável por operar e manter diversos tipos de máquinas em diferentes setores da indústria.

Disponível até 31/03/2025 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Auxiliar de Estoque

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – experiência com materiais elétricos, hidráulicos e construção e outros relacionados. (com dispensa militar);

Atividades – Conferir e armazenar produtos e materiais em almoxarifados, armazéns, silos e depósitos. Realizar os lançamentos da movimentação de entradas e saídas e controlar os estoques.

1 vaga – Borracheiro

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho ou avulsa;

Requisitos Obrigatórios – ter carteira nacional de habilitação categoria “B” dentro do prazo de validade e documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – um borracheiro socorrista presta socorro a veículos, além de realizar outras atividades como montagem e desmontagem de pneus, reparo de câmaras de ar, e balanceamento de rodas.

Disponível até 31/03/2025 ou encerramento da vaga.

4 vagas – Auxiliar de Produção

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – conhecimento na área (com dispensa militar);

Atividades – atuar em diversas etapas do processo, como controlar o estoque de matéria-prima, separar as peças para a montagem, conferir o funcionamento das máquinas, embalar os produtos, realizar a limpeza e manutenção das instalações e atender a outras demandas de produção.

Disponível até 31/03/2025 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Mecânico de Refrigeração

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na carteira de trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter conhecimento em Splits, Splitões, Self's, Fancoil, Fancoletes e documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – fazer a manutenção preventiva e corretiva de instalações e equipamentos de refrigeração, ventilação, calefação e ar–condicionado.

Disponível até 31/03/2025 ou encerramento da vaga.

Vagas no Comércio – 31

5 vagas – Confeiteiro

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter documentação completa;

Atividades – preparar e criar receitas de bolos, doces, biscoitos, salgados, canapés, sorvetes, caldas, tortas, cupcakes, recheios e coberturas.

Disponível até 31/03/2025 ou encerramento da vaga.

10 vagas – Auxiliar de Peixaria

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – não é necessário;

Requisitos Obrigatórios – ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – atender clientes em lojas e mercados, para venda de mercadorias, informando-se sobre novos produtos e promoções.

Disponível até 31/03/2025 ou encerramento da vaga.

15 vagas – Ajudante de Açougueiro

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – não é necessário;

Requisitos Obrigatórios – ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – fazer atendimento ao cliente e fornecer orientação sobre carnes, adquirindo habilidade no preparo, ajudar o açougueiro no corte de carne, separação e desossa, reportar-se ao líder de açougue.

Disponível até 31/03/2025 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Técnico em Segurança do Trabalho

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter Ensino Técnico em Segurança do Trabalho e documentação completa;

Atividades – elaborar, participar da elaboração e implementar política de saúde e segurança no trabalho; realizar auditoria, acompanhamento e avaliação na área; identificar variáveis de controle de doenças, acidentes, qualidade de vida e meio ambiente; desenvolver ações educativas na área de saúde e segurança no trabalho; participar de perícias e fiscalizações e integrar processos de negociação; participar da adoção de tecnologias e processos de trabalho; gerenciar documentação de SST; investigar, analisar acidentes e recomendar medidas de prevenção e controle.

Disponível até 31/03/2025 ou encerramento da vaga.



Vagas na Indústria – 150

50 vagas – Auxiliar de Linha de Produção

Escolaridade – ensino fundamental incompleto;

Experiência – não é necessário;

Requisitos Obrigatórios – vaga destinada para candidatos que estão em busca de novos desafios, pois o candidato vai precisar morar em Várzea Grande (MT) e documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – executar atividades operacionais em setores de apoio ou produção de frios, visando garantir a manutenção, organização, limpeza ou operação de atividades na unidade;

Disponível até 31/03/2025 ou encerramento da vaga.

50 vagas – Operador de Produção I

Escolaridade – ensino fundamental incompleto;

Experiência – não é necessário;

Requisitos Obrigatórios – ter disponibilidade para trabalhar em turnos, adaptando–se aos horários estabelecidos pela empresa; residir em Santa Catarina ou ter disponibilidade para mudança; e documentação completa e regularizada para contratação.

Atividades – atuar no processamento de carne de frango e suíno em diversos setores, manuseando facas e outros equipamentos de corte em ambiente climatizado; realizar atividades como corte, coleta, pesagem e embalagem de alimentos, garantindo os padrões de qualidade e higiene; desossar, embalar, pesar e processar produtos derivados de carne, seguindo as normas de segurança alimentar e os procedimentos operacionais da empresa.

Disponível até 31/03/2025 ou encerramento da vaga.

50 vagas – Auxiliar Operacional

Escolaridade – ensino fundamental incompleto;

Experiência – não é necessário;

Requisitos Obrigatórios – o candidato precisará residir em Chupinguaia (RO) ou ter disponibilidade para mudança; e documentação completa e regularizada para contratação.

Atividades – realizar pesagem de peças de carne utilizando balança, garantindo precisão nas medições; transportar as peças de carne para a logística, seguindo as orientações de movimentação dentro da área de produção; lavar as peças de carne conforme os padrões de higiene e segurança alimentar; auxiliar na linha de produção durante o processo de desossa e cortes de carne, garantindo a qualidade e eficiência do trabalho.

Disponível até 31/03/2025 ou encerramento da vaga.

Vagas em Serviços – 68

1 vaga – Soldador

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter curso de solda e documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – acabamento de peças em processo produtivo.

Disponível até 31/03/2025 ou encerramento da vaga.

4 vagas – Auxiliar de Refrigeração

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – auxiliar na instalação, manutenção preventiva e corretiva de sistemas de refrigeração e ventilação, montar tubulações, avaliar o dimensionamento de locais para instalação de equipamento e realizar testes finais nos equipamentos.

Disponível até 31/03/2025 ou encerramento da vaga.

4 vagas – Mecânico de Refrigeração

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter curso mecânico em refrigeração, conhecimento em manutenção de self, splitão, splits piso de teto, cassete, chiller, bombas, e possuir documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – realizar instalação e manutenção em equipamentos de refrigeração e climatização comercial, respeitando legislações, normas técnicas, ambientais, de qualidade, de saúde e de segurança.

Disponível até 31/03/2025 ou encerramento da vaga.

2 vagas – Auxiliar de Limpeza

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter experiência a partir de 2019 e documentação completa;

Atividades – limpar e manter limpo ambientes internos e externos, executando limpeza unida e limpeza seca, limpar e conservar limpo banheiros e outros ambientes de higiene pessoal, executar a coleta de lixo comum e reciclável, limpar portas e janelas de vidro, paredes e teto, cuidar dos vasos de plantas internas, varrer ambientes, limpar cozinhas, área de serviço, garagens e pátios, assoalhos e móveis, carpetes e tapetes, abastecer os ambientes com materiais.

Disponível até 31/03/2025 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Manobrista

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter Carteira Nacional de Habilitação categoria “D” dentro do prazo de validade, disponibilidade de horário e documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – conduzir veículos dentro de estacionamentos ou em curtos trajetos, como da garagem até a empresa.

Disponível até 31/03/2025 ou encerramento da vaga.

50 vagas – Auxiliar de Logística (Carga e Descarga)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – primeiro emprego ou seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – movimentar mercadorias entre veículos de transporte e áreas de armazenamento.

Disponível até 31/03/2025 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Assistente de RH

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses de Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter documentação completa;

Atividades – apoiar o recrutamento, manter registros de funcionários, coletar informações de RH, auxiliar em treinamentos e resolver questões do departamento pessoal e de recursos humanos, documentação de pessoal.

Disponível até 31/03/2025 ou encerramento da vaga.

2 vagas – Instalador-reparador de equipamentos de transmissão em telefonia

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessário;

Requisitos Obrigatórios – ter veículo próprio (carro) e documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – planejar a instalação e a reparação de equipamentos de transmissão em telefonia, interpretando ordem de serviço e documentação técnica de projetos, para selecionar materiais, ferramentas e equipamentos; instalar equipamentos de transmissão.

Disponível até 31/03/2025 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Mecânico de Motor a Diesel

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter curso de Transporte Coletivos Passageiros, Direção Defensiva e Carteira Nacional de Habilitação categoria “D” dentro do prazo de validade e documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – atuar na montagem e desmontagem de máquinas industriais, operação de instrumentos de medição mecânica e ajuste de peças.

Disponível até 31/03/2025 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Eletricista de Automóveis

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter conhecimento em alternador, motor de partida e documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – repara e instala sistemas elétricos de veículos automotores.

Disponível até 31/03/2025 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Comprador

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter conhecimento em alternador, motor de partida; e documentação completa;

Atividades – realizar seleção de cadastro de fornecedores, cotações e orçamentos, entre outras atividades correlatas à função.

Disponível até 31/03/2025 ou encerramento da vaga.

Vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcDs) – 6

3 vagas – Promotor de Vendas – vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – não é necessário;

Requisitos Obrigatórios – ter documentação completa;

Atividades – garantir excelência na organização e limpeza do departamento, oferecendo atendimento diferenciado ao cliente e impulsionando resultados por meio da oferta de produtos financeiros, atender prontamente solicitações do caixa, assegurando integridade das mercadorias e precificação adequada, monitorar entrada e saída de peças no provador.

Disponível até 31/03/2025 ou encerramento da vaga.

3 vagas – Auxiliar de Estoque – vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcDs)

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – não é necessário;

Requisitos Obrigatórios – ter documentação completa;

Atividades – gerenciar os processos de armazenagem e preparo das mercadorias, incluindo etiquetagem dos produtos, receber, conferir notas fiscais, bipar e armazenar mercadorias entregues por caminhões, realizar inventários conforme necessário, colaborar na geração de relatórios e garantir a correta entrada, saída e armazenamento das mercadorias.

Disponível até 31/03/2025 ou encerramento da vaga.