Concurso do ICMBio com salário de R$ 8 mil acontece neste domingo em Manaus

Manaus/AM- Acontece neste domingo (30), em Manaus e em todas as capitais brasileiras, a prova do concurso do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio).

O certame oferece 350 vagas para cargos de analista administrativo e analista ambiental, com salário inicial de R$ 8,8 mil. Todos os cargos exigem nível superior, que pode ser em qualquer área de formação.

As provas estão marcadas para começar às 12h no horário local e devem durar 4h30. Os candidatos enfrentarão um questionário com 100 ou 120 questões onde devem marcar verdadeiro ou falso. Há também a etapa discursiva, composta por uma redação.

O resultado final está previsto para ser divulgado daqui a trinta dias, no dia 30 de abril.