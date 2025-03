Unidades Móveis de Saúde da Mulher em Manaus atendem em novos endereços

Para ter acesso aos atendimentos e procedimentos, as usuárias precisam apresentar documento de identidade e cartão do SUS, sem a necessidade de agendamento prévio.

Em funcionamento desde julho de 2023, os serviços móveis têm a função estratégica de levar consultas médica e de enfermagem, pré-natal, mamografia, ultrassonografia, preventivo, planejamento reprodutivo, dispensação de medicamentos e vacinação a mulheres de todas as zonas geográficas da capital, com foco especial nas áreas de vazio assistencial a saúde.

Manaus/AM - As Unidades Móveis de Saúde da Mulher, que atuam nas zonas Norte e Oeste, irão atender em novos endereços a partir desta segunda-feira (31). As estruturas móveis funcionam de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.