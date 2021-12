Semed e Seduc divulgam calendário de matrículas para 2022 no Amazonas

Manaus/AM - As secretaria Municipal de Educação (Semed) e de Estado de Educação e Desporto (Seduc), divulgaram nesta quinta-feira (16), o calendário de matrículas de 2022 para novos alunos nas redes públicas de Manaus e dos municípios do Amazonas.

Na rede municipal a Semed vai oferecer 67.714 mil novas vagas. Desse total de novas, 29.090 mil são para a Educação Infantil e 30.476 mil para o Ensino Fundamental. Para Educação de Jovens e Adultos (EJA) serão 7.714 mil vagas e na Educação Especial 434 vagas.

A secretaria estadual de Educação do Amazonas ofertará mais de 192 mil vagas, sendo 43 mil para Manaus, e 149 mil para o interior do estado.

O período de cadastro de alunos novatos inicia hoje e como já vem ocorrendo, o processo deve ser feito pelo site https://www.matriculas.am.gov.br.

Cadastro de novos alunos

Para os alunos novatos na rede pública de ensino, a primeira etapa para solicitar a matrícula é o cadastro on-line dos responsáveis, que já pode ser feito no site. Basta inserir o nome, e-mail e CPF do responsável. Após isso, o sistema enviará um e-mail de ativação ao endereço eletrônico informado e o responsável deverá confirmar e ativar o cadastro.

Assim que o sistema for liberado para a matrícula de novos alunos, no dia 10 de janeiro para alunos com deficiência e no dia 17 de janeiro para os demais alunos, os responsáveis precisam preencher as informações para solicitar a vaga na escola e ano de ensino do estudante novato.

Após encerrar o procedimento no portal, a unidade de ensino irá reservar a vaga na escola escolhida. Os documentos deverão ser apresentados no prazo indicado no sistema para confirmação da matrícula.

Rematrícula

O procedimento de rematrícula será feito pelas escolas de maneira automática no período de 20 de dezembro a 7 de janeiro. Todos os estudantes que estavam matriculados no ano letivo de 2021 têm vaga garantida nas escolas em que estavam, sem necessidade da presença de pais ou responsáveis nas unidades de ensino.

Reordenamento

Os responsáveis pelos alunos que já são da rede pública e serão reordenados, ou seja, que estudarão em outra unidade de ensino porque a atual não possui a série que cursarão em 2022, acontecerá no dia 05 de janeiro. E a confirmação do reordenamento será nos dias 06 e 07 de janeiro.

O encaminhamento é realizado de maneira automática pela secretaria. Os responsáveis deverão comparecer às escolas de destino levando a documentação para efetivação da matrícula, caso os pais queiram solicitar a mudança de escola, isso poderá ser feito no período de transferência comum.

Transferência

A solicitação da transferência para alunos com deficiência será nos dias 10 e 11 de janeiro. Já para os alunos do ensino regular será nos dias 12 e 13 de janeiro.

Tempo integral

As vagas estarão disponíveis no site, conforme o calendário de matrículas. Todos os que tiverem interesse estarão sujeitos à disponibilidade das vagas no site.

Não serão trabalhados editais de maneira separada e as vagas ficarão disponíveis para o público geral.

Alunos retardatários

Para quem perdeu os prazos em todas solicitações, poderá ser realizado no dia 19 de janeiro, estando sujeito a disponibilidad