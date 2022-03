Seduc abre inscrições para provão eletrônico no interior do Amazonas

Manaus/AM - A Secretaria de Estado de Educação e Desporto abriu as inscrições para o Provão Eletrônico nos municípios de Parintins, Nhamundá e Barreirinha, na calha do Baixo Amazonas. Ao todo, são 6.480 vagas para os candidatos que querem fazer as provas do ensinos Fundamental e Médio.

As inscrições podem ser feitas pelo endereço eletrônico examesupletivo.seduc.am.gov.br. O candidato deve ter 15 anos completos para fazer a prova para o Ensino Fundamental, e 18 anos completos para o Ensino Médio. Podem ser agendadas até quatro disciplinas por turno.

Em Parintins, são 3.240 vagas disponíveis. As provas serão realizadas de quinta-feira (24) a sábado (26), na Escola Estadual de Tempo Integral (EETI) Gláucio Gonçalves.

Em Barreirinha e Nhamundá, as provas acontecem nos dias 28, 29 e 30 de março, nas escolas estaduais Senador João Bosco e Enery Barbosa, respectivamente. O Governo do Estado está ofertando 1.080 vagas em Barreirinha, e 2.160 em Nhamundá.

Provão Eletrônico – As provas são compostas por 20 questões objetivas, sendo necessário que o aluno acerte 60% do exame, ou seja, 12 questões. O candidato tem 50 minutos para responder a prova de cada disciplina. Ao final de todas as provas agendadas e realizadas, o candidato poderá ver o resultado de desempenho e em quais foi aprovado.

No dia da aplicação da prova, o candidato deverá se dirigir ao local escolhido, munido do comprovante de agendamento e do RG e CPF, originais. Além disso, a Secretaria de Educação recomenda a chegada com 30 minutos de antecedência do horário agendado para a prova. As escolas seguem os protocolos relacionados ao combate à Covid-19 e são criteriosamente seguidos antes, durante e depois do exame eletrônico.