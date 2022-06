Rodrigo Mussi escolhe Festival de Parintins para fazer 1ª aparição pública

Rodrigo Mussi vai marcar presença no Festival Folclórico de Parintins 2022, e foi por um motivo especial que ele escolheu o Amazonas para fazer sua primeira aparição em público após o acidente que quase tirou sua vida

“Queria fazer minha primeira aparição em um local que representasse o Brasil e seus milhões que oraram por mim. Eu e meu escritório escolhemos Parintins, no Amazonas. Quero conhecer de perto a riqueza, a força e o folclore (que também é nosso), apresentado no Festival de Parintins, que representa tão bem a cultura dos povos indígenas e população do norte. Estou com muita expectativa pois sempre quis conhecer esta região do país e hoje posso dar vitrine a sua cultura através das minhas redes. Isto é muito gratificante”, contou ele em conversa com Leo Dias, do Metrópoles.

“Quero utilizar também minhas redes sociais e toda visibilidade que estou tendo a favor de causas que considero relevantes. Muito tem se falado da Amazônia, este patrimônio que é nosso. Precisamos estar próximos a sua população ajudando a cuidar não só da sua biodiversidade, mas também de toda sua riqueza cultural e simbolismos”, disse.