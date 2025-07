Remanejamento de vagas para Bolsa Idiomas e Pós-Graduação começa nesta segunda

O edital do PBI (idiomas) ofereceu 36.021 bolsas para cursos básicos de sete idiomas: inglês, espanhol, alemão, francês, italiano, japonês e mandarim, em 17 Instituições de Ensino de Língua Estrangeira (Iele) da rede particular.

Nesta etapa, eles poderão optar por bolsa de 50% para outros cursos, que não tenham sido preenchidos. Para participar do processo o interessado terá até às 14h do dia 11 de julho, acessando o link http://sgbp.manaus.am.gov.br/inscricao, para as bolsas de Pós-Graduação, ou https://sgbi.manaus.am.gov.br/inscricao, para os cursos de língua estrangeira.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.