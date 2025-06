Rainha do Folclore do Caprichoso, Cleise Simas encanta como 'mãe d'água'

Com uma indumentária assinada pelo artista Estevan Gomes, a item 8 do Boi Caprichoso evoluiu ao som da toada "Rainha das Rainhas".

Manaus/AM - A rainha do folclore, Cleise Simas, entrou na arena do Bumbódromo em um módulo alegórico de cobra grande. Ela representou a mãe d'água, na noite deste sábado (29), na última noite do Festival de Parintins, no Amazonas.

