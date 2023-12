Primeira 'Escola da Floresta' será entregue em 2024 no Amazonas

Manaus/AM - Em 2023, a Secretaria de Estado de Educação e Desporto Escolar deu início a construção da primeira unidade da Escola da Floresta, localizada na Reserva de Desenvolvimento Sustentável (RDS) do Uatumã, em São Sebastião do Uatumã, no interior do Amazonas. Com investimentos de aproximadamente R$ 5 milhões, as obras já estão quase 50% concluídas e a nova unidade escolar está prevista para ser entregue em 2024.

A unidade da RDS do Uatumã está localizada na comunidade Bom Jesus do Angelim, onde moram mais de 20 famílias que vivem da agricultura sustentável. O projeto visa promover sustentabilidade e ações socioambientais nas unidades de ensino ao fortalecer as UCs.

Unidades de Conservação (UCs)

A escolha por UCs tem o intuito de fortalecer a educação ambiental e transformar as unidades de ensino em espaços de gestão democrática, de respeito à diversidade sociocultural e aos direitos humanos.

O modelo foi todo projetado para ter baixo impacto ambiental, contando com Estação de Tratamento de Esgoto (ETE), painéis de captação de energia solar, sistema de captação de águas pluviais, uso de madeira de manejo florestal sustentável, sistema de ventilação natural, ampla acessibilidade, estilo modular (podendo ser ampliado) e fácil manutenção.

A unidade de ensino contará com salas de aula, sala de leitura, sala multiuso, refeitório, sala dos professores, alojamento dos educadores e dos estudantes, laboratório de robótica (Espaço Maker), além de banheiros e demais estruturas escolares, como secretaria, despensa, cozinha e depósito.