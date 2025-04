Prefeitura de Manaus pagará 14º e 15º salários a profissionais da Educação

Manaus/AM - A Prefeitura de Manaus anunciou o pagamento do 14º e 15º salários para 2.343 profissionais da educação que atingiram as metas estabelecidas no Decreto nº 5.855, de 22 de março de 2024. A bonificação, referente ao exercício de 2023, terá como base os salários de novembro do mesmo ano e está vinculada a melhorias na aprendizagem. A lista dos servidores contemplados foi divulgada na edição de 16 de abril do Diário Oficial do Município (DOM).

Entre os beneficiados, estão 114 profissionais de creches, 179 da pré-escola, 723 do ensino fundamental anos iniciais, 1.297 do ensino fundamental anos finais e 30 da educação infantil (pré-escola). Para serem elegíveis aos salários extras, os professores precisaram alcançar 100% de índice de frequência, e as escolas, 90% de participação dos pais nas reuniões de resultados trimestrais, comprovada em ata.

Outros critérios que credenciaram os profissionais ao recebimento da bonificação incluem a comprovação de prática pedagógica bem-sucedida por turma e a obtenção de prêmios em eventos de educação, inclusive em âmbito nacional. A iniciativa visa reconhecer e incentivar o desempenho dos profissionais da educação municipal em prol da melhoria da qualidade do ensino em Manaus.