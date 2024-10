Prefeitura alerta população sobre falsa servidora do Cras no Coroado

Manaus/AM - A Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania (Semasc) alerta a população sobre uma mulher que está se passando por servidora do Centro de Referência de Assistência Social (Cras) para cometer furtos em residências do bairro Coroado, na zona Leste de Manaus. A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM) divulgou a imagem da suspeita e está conduzindo a investigação. Segundo as autoridades, a mulher também afirma ser membro de uma igreja e oferece uma suposta oração às vítimas, prometendo cadastro para recebimento de cestas básicas. Após ganhar a confiança das pessoas, especialmente idosos que vivem sozinhos, ela subtrai dinheiro e objetos de valor das residências. A Semasc ressalta que servidores dos Cras, ao realizar visitas domiciliares, utilizam coletes e crachás de identificação. Casos suspeitos devem ser denunciados junto à Ouvidoria da Semasc por meio do número 98406-0952 ou pelo e-mail [email protected] .

