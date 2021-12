Prazo de inscrições para concurso da Defensoria do Amazonas termina nesta quarta

Manaus/AM - As inscrições para o concurso da Defensoria Pública do Amazonas (DPE-AM) terminam nesta quarta-feira (29). São oferecidas 3 vagas distribuídas entre cargos de nível médio e superior para atuação no Polo do Médio Madeira que abrange os municípios de Manicoré, Nova Olinda do Norte, Borba e Novo Aripuanã, com salários que podem chegar até R$ 6 mil. As provas serão aplicadas pela banca Fundação Carlos Chagas (FCC) no município de Manicoré e está prevista para o dia 06 de fevereiro de 2022. Os interessados devem acessar o site da FCC para realizar a inscrição https://www.concursosfcc.com.br/concursos/dpeam221/index.html

