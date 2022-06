Polícia fará nova reconstituição com dois suspeitos de matar Dom Phillips e Bruno Pereira

Manaus/AM - A Polícia Civil do Amazonas e a Polícia Federal informaram que devem fazer uma nova reconstituição dos assassinatos do jornalista Dom Phillips e do indigenista Bruno Pereira, até a próxima sexta-feira (1º).

Durante as investigações, a PF realizou, no último dia 15 de junho, uma reconstituição com a presença do Amarildo da Costa de Oliveira, o "Pelado", após o homem confessar as mortes e apontar o local em que os corpos das vítimas estavam enterrados.

Segundo o delegado Alex Perez, de Atalaia do Norte, 17 testemunhas e 3 presos já foram ouvidos. Ainda nesta semana, a polícia deve fazer a reconstituição com dois dos suspeitos de participar dos homicídios.