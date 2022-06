PF nega ter achado corpos após mulher de Dom Phillips confirmar mortes de jornalista e indigenista

A Polícia Federal negou nesta segunda-feira (13) que tenha encontrado os corpos de Dom Phillips e Bruno Pereira durante as buscas no Amazonas. A informação havia sido divulgada pela esposa do jornalista, Alessandra Sampaio.

“O Comitê de crise, coordenado pela Polícia Federal/AM, informa que, não procedem as informações que estão sendo divulgadas a respeito de terem sido encontrados os corpos do Sr. Bruno Pereira e do Sr. Dom Phillips. Conforme já divulgado, foram encontrados materiais biológicos que estão sendo periciados e os pertences pessoais dos desaparecidos. Tão logo haja o encontro, a família e os veículos de comunicação serão imediatamente informados”, informaram.

Mais cedo, Alessandra afirmou ao GloboNews que após a conformação das mortes pela embaixada britânica, a Polícia Federal havia entrado em contato com ela para confirmar que dois corpos haviam sido encontrados, mas apenas a perícia poderia confirmar se tratava-se de Dom e Bruno.