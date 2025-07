Perícia confirma que buraco causou morte de grávida em Manaus; veja vídeo do acidente

Veja vídeo do momento do acidente em que biomédica grávida faleceu na Djalma Batista pic.twitter.com/kJ0IV1ca1Y — Portal do Holanda (@portaldoholanda) July 25, 2025

Manaus/AM – Um laudo técnico do Instituto de Criminalística do Amazonas confirmou que um buraco na Avenida Djalma Batista, uma das principais vias de Manaus, foi a causa direta do trágico acidente que vitimou a biomédica Giovana Ribeiro da Silva, de 29 anos, e seu bebê de oito meses de gestação no fim de junho.

O documento, assinado pelo perito criminal Adison de Jesus dos Santos em 9 de julho, aponta de forma categórica que a falta de manutenção no asfalto foi o fator determinante para a fatalidade.

Giovana estava na garupa da motocicleta pilotada por seu marido, de 28 anos, quando, nas proximidades do Parque dos Bilhares, no sentido Centro, o casal passou pelo buraco. Vídeos de câmeras de segurança mostraram que o condutor não estava em alta velocidade e seguia o fluxo normal da via.

O impacto fez com que o marido perdesse o controle da moto, e ambos foram arremessados. A gestante foi lançada até o canteiro central, onde colidiu violentamente com uma árvore. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, mas Giovana já estava sem vida ao chegarem. Os socorristas ainda tentaram salvar o bebê, mas ele também não resistiu.