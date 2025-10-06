Operação Xeque-Mate desmantela grupo criminoso em Manaus e São Paulo





Manaus/AM - A Operação Xeque-Mate, deflagrada na manhã desta segunda-feira (6) pela Força Integrada de Combate ao Crime Organizado no Amazonas (FICCO/AM) desarticula o principal núcleo de comando do crime organizado no estado que lavava dinheiro do tráfico nas cidade de Manaus e Guarujá, em São Paulo.

Nestas cidades estão sendo cumpridos cinco mandados de prisão e cinco de busca e apreensão, além do sequestro de bens avaliados em R$ 122 milhões. As investigações revelaram que o grupo operava um sofisticado esquema de lavagem de dinheiro operado pelo alto escalão da organização criminosa. Um dos líderes, mora na Colômbia sob identidade falsa, e comanda a rede criminosa à distância.

O homem, que não teve o nome divulgado, é apontado como dono de parte de um carregamento de mais de duas toneladas de drogas apreendido em setembro de 2024, em Manaus. Para ocultar a origem dos lucros ilícitos, o grupo utilizava terceiros e um complexo sistema financeiro paralelo.

A rede de lavagem de dinheiro envolvia fintechs, empresas de fachada e estruturas alternativas de pagamento, operando por meio de aplicativos que dificultavam a fiscalização pelos bancos tradicionais. Com esse modelo, mais de R$ 122 milhões circularam clandestinamente, sendo parte convertida em criptoativos.

Há indícios de que esses ativos digitais eram enviados ao exterior, especialmente à Colômbia, como forma de pagamento a fornecedores de entorpecentes. A localização dos alvos contou com apoio estratégico da Secretaria Executiva-Adjunta de Inteligência do Amazonas (SEAI/AM), além da cooperação com autoridades colombianas.

A Operação Xeque-Mate é um desdobramento das Operações Torre 1, 2, 3 e 4 e contou com a participação da Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Civil e Militar do Amazonas, além de secretarias estaduais e municipais de segurança. A força-tarefa atua na repressão ao crime organizado e à criminalidade violenta por meio da integração entre instituições.