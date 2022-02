Moradores da Compensa denunciam cobranças indevidas à CPI da Amazonas Energia

Manaus/AM - Dando continuidade na Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Amazonas Energia, moradores do bairro Compensa, na zona oeste, participaram de uma sessão itinerante nesta terça-feira (8). Os consumidores alegaram que a empresa faz cobranças indevidas através das contas de pagamento.

As principais reclamações dos moradores da Compensa e áreas adjacentes foram cobranças indevidas na fatura de luz, quedas de energia e falta de manutenção da rede.

O morador Edvaldo Gomes, de 52 anos, contou que as quedas de energia acontecem, principalmente, quando há chuvas intensas. “Eu já perdi, pelo menos, uns três eletrodomésticos por conta desse vai e volta da energia. A gente paga caro, mas, não tem retorno com um serviço que preste, só prejuízo”, desabafou.

Denuncias

Para o presidente da CPI, deputado estadual Sinésio Campos, a população precisa conhecer os canais onde podem denunciar irregularidades da Amazonas Energia.

“Muitos clientes não sabem que podem contar com o Ipem quando suspeitam de uma contagem indevida, mas, fizemos questão de convidar esses órgãos para deixar tudo claro. Agora, com a parceria do Procon, todas as denúncias levadas até à CPI são registradas por uma equipe do órgão”, explicou Sinésio.

Os órgãos presentes na reunião foram o Instituto de Pesos e Medidas do Amazonas (IPEM/AM) e o Instituto de Defesa do Consumidor do Amazonas (Procon/AM).

Próximas sessões

A próxima reunião da CPI da Amazonas Energia também será itinerante, e ocorrerá na sexta-feira (11), às 17h, no bairro Alvorada 2, zona Centro-Oeste, na Escola Estadual Senador Manuel Severiano Nunes.