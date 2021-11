Militar baleado em troca de tiros com balsa no Amazonas tem quadro estável

Manaus/AM - O militar baleado durante troca de tiros entre o Navio-Patrulha da Marinha e a balsa Waldemiro Lustoza V, na Foz do Rio Uatumã, encontra-se com o quadro de saúde estável após passar por um procedimento cirúrgico no Hospital Jofre Cohen, em Parintins.

O militar que morreu terá o corpo encaminhado para Manaus e depois seguirá para Santarém, onde ocorrerá o sepultamento. O nome de ambos não foi divulgado.

Ainda segundo a Marinha, os procedimentos do inquérito para apurar o caso estão em andamento com o apoio das polícias Civil e Militar do Estado do Amazonas e da Polícia Federal.

Veja nota na íntegra

A Marinha do Brasil (MB), por intermédio do Comando do 9º Distrito Naval, informa que, após procedimento cirúrgico realizado no Hospital Jofre Cohen, em Parintins (AM), é estável o quadro do militar ferido por disparos de arma de fogo da tripulação do Waldemiro Lustoza V, ocorrido na madrugada de hoje (21), na Foz do Rio Uatumã.

Os procedimentos do inquérito instaurado estão em andamento com o apoio das polícias Civil e Militar do Estado do Amazonas, e da Polícia Federal.

O corpo do militar que faleceu durante a troca de tiros será transladado para Manaus e depois seguirá para Santarém (PA), onde ocorrerá o sepultamento, por decisão da família

Marinha do Brasil

Em 21 de novembro de 2021