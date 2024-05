Em Manaus, fã se depara com jogadores do Flamengo em elevador e Gabigol tem reação divertida; vídeo

Em Manaus, fã se depara’ com jogadores do Flamengo em elevador e Gabigol tem reação divertida https://t.co/rqgwSxbCau pic.twitter.com/DFHKGB4uIV — Portal do Holanda (@portaldoholanda) May 23, 2024

Manaus/AM - Uma mulher entrou no elevador e se deparou com alguns dos maiores astros do Flamengo, na noite desta quarta-feira (22), em um hotel de Manaus. Gabigol, Arrascaeta, De La Cruz e Matías Viña.

O clube está na capital e entra em campo contra o Amazonas na Arena da Amazônia, às 20h30 (hora local) pela Copa do Brasil.

No vídeo gravado poucas horas antes do confronto, e que já começou a viralizar nas redes sociais em todo o Brasil, Gabigol aparece super comunicativo com a fã, que filmava um a um citando seus nomes, sendo ajudada por ele. Ao ter a câmera apontada para si, Gabriel Barbosa brinca com o seu novo visual e ao invés de dizer o seu nome, afirma que é Chico Moedas.

O atacante está em meio a uma polêmica no Flamengo, e perdeu a camisa 10 após ser flagrado em uma reunião em casa usando a camiseta do Corinthians. Gabigol irá estrear a camisa 99 na Arena da Amazônia.