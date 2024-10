Grêmio vence em casa, se afasta do Z4 e não deixa Fortaleza ser líder

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Grêmio venceu o Fortaleza por 3 a 1, nesta sexta-feira (4), em jogo válido pela 29º rodada do Campeonato Brasileiro. A partida aconteceu na Arena do Grêmio, em Porto Alegre.

Aravena, Braithwaite e Soteldo marcaram para o Grêmio, e Hércules fez o do Fortaleza. Os mandantes saíram na frente, sofreram o empate na sequência, mas decretaram a vitória na etapa final.

O resultado deixa o tricolor gaúcho em 11º, com 35 pontos, mantendo distância de 7 pontos longe do Z4. O Leão do Pici ficou na terceira posição, com 55 pontos, dois a menos do que o líder Botafogo e um a menos do que o vice Palmeiras. Ambos ainda jogam na rodada.

O próximo compromisso das duas equipes é contra o Atlético-MG pelo Brasileiro. O Grêmio joga na quarta (9) a partida atrasada da 6ª rodada. O Fortaleza volta a campo somente no dia 16, após a Data Fifa de outubro.

O JOGO

Em um primeiro tempo de muitas chances, o Grêmio impôs o ritmo em sua casa e chegou ao gol rápido. O atacante chileno Aravena anotou o primeiro gol com a camisa gaúcha em boa jogada de contra-ataque armada por Braithwaite com Cristaldo. Pouco tempo depois, um vacilo na marcação do lado direito fez com que Hércules avançasse com liberdade para finalizar, mesmo com pouco ângulo, e deixar tudo igual.

Time da casa domina e reassume a vantagem. A não ser pelo lance do gol marcado, o Fortaleza não se encontrou em campo. Os gaúchos ficaram confortáveis no jogo e Braithwaite decidiu arriscar um chute longo de fora da área. João Ricardo, que havia feito grandes defesas, aceitou a finalização rasteira e deixou o Grêmio na frente de novo.

Fortaleza ensaia reação, perde um jogador, e Grêmio amplia. Na reta final do segundo tempo, Lucero teve a oportunidade do empate, mas viu Caíque fazer boa defesa. Pouco tempo depois, o lateral Mancuso deu entrada perigosa em Edenílson e levou o segundo amarelo, sendo expulso por Davi de Oliveira Lacerda. O time sentiu a baixa e voltou a se desorganizar o campo. Melhor para o Grêmio, que definiu o jogo com um gol de Soteldo nos acréscimos.

LANCES DE DESTAQUE

1x0. Cristaldo puxou contra-ataque pela direita, avançou até o fundo e cruzou na área. Aravena apareceu para chutar de primeira e abrir o placar na Arena.

1x1. Hércules recebeu passe no meio de campo, sem marcação, e correu em velocidade do lado direito. O jogador tinha opção para cruzar, mas preferiu bater fechado e balançou a rede.

João Ricardo! O goleiro do Laion espalmou finalização de fora da área de João Pedro. Na sobra, Cristaldo tentou, e João Ricardo defendeu mais uma.

Pra fora. Braithwaite deu bom passe de letra, deixando Cristaldo na cara do gol. O argentino tentou colocar curva na bola, mas acabou mandando à esquerda do gol.

Salva a zaga. João Pedro cruzou para Braithwaite, que finalizou de primeira, mas Kuscevic tirou em cima da linha. A bola sobrou para Edenilson, que também finalizou, mas Cardona bloqueou e afastou o perigo.

2x1. Braithwaite recebeu de Dodi, ganhou na disputa com a marcação e abriu para chutar de fora da área. Mesmo com pouca força, João Ricardo tocou sem encaixar e deixou a bola passar.

Caíque! Pochettino cruzou e Lucero cabeceou firme em direção ao chão. O goleiro gremista deu salto preciso para espalmar para escanteio.

3x1. Braithwaite entregou para Soteldo, que cortou para o meio e finalizou na trave. Igor pegou a sobra e levantou na área, novamente para o venezuelano, que dessa vez mandou para dentro do gol.

Ficha Técnica

Grêmio 3 x 1 Fortaleza

GRÊMIO

Caíque (Rafael Cabral), João Pedro, Gustavo Martins (Geromel), Kannemann e Reinaldo; Pepê, Dodi e Edenílson (Diego Costa); Cristaldo (Serrote), Aravena (Soteldo) e Braitwhite. Técnico: Marcelo Salles

FORTALEZA

João Ricardo, Mancuso, Kuscevic, Cardona e Bruno Pacheco; Hércules (Pochettino), Zé Welisson (Kervin Andrade) e Matheus Rossetto (Martinez); Pikachu (Calebe), Breno Lopes (Moisés) e Lucero. Técnico: Juan Pablo Vojvoda

Estádio: Arena do Grêmio, em Porto Alegre

Juiz: Davi de Oliveira Lacerda

Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa e Douglas Pagung

VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral

Cartões amarelos: João Pedro, Dodi (GRE); Mancuso (2), Lucero (FOR)

Cartão vermelho: Fabio (do banco) (GRE); Mancuso (FOR)

Gols: Aravena (12'/1ºT), Braithwaite (14'/2ºT), Soteldo (45'/2ºT) (Grêmio); Hércules (17'/1ºT) (Fortaleza)