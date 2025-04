Manaus completa 90 dias sem registros de feminicídios, diz polícia

Manaus/AM - Nos últimos 90 dias, não houve registro de nenhum caso de feminicídio em Manaus, é o que aponta o levantamento da Polícia Civil (PC-AM). A delegada Marília Campello, coordenadora do Núcleo de Combate ao Feminicídio (NFC), da Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), explicou que além do policiamento ostensivo realizados de forma conjunta com a Polícia Militar (PMAM), as ações de prevenção ajudaram na redução do índice.

“Nesse primeiro trimestre de 2025 em Manaus, nós não registramos nenhum caso de feminicídio consumado. Esse é um dado que muito nos alegra, nos deixa satisfeitos e, mostra a importância da prevenção do combate à violência doméstica”, disse Marília Campello.

Segundo a delegada, é fundamental para o èxito a ação realizada especialmente pela rede de proteção, pela rede de apoio e também pelas delegacias especializadas em Crimes Contra as Mulheres.

A delegada destacou ainda que desde o ano da criação do Núcleo em 2021, as investigações se tornaram mais céleres e todos os autores foram presos e levados à Justiça.

“Quando foi inaugurado o núcleo, todos esses autores de crimes ocorridos em Manaus foram identificados e presos. Nós contamos com pouquíssimas pessoas que ainda estão para serem capturados, mas todos os inquéritos foram finalizados e remetidos”, ressaltou Marília.

O núcleo trabalha em conjunto com as Delegacias Especializadas em Crime Contra a Mulher (DECCMs), e elas atuam recebendo as denúncias envolvendo violência doméstica, mas, em casos de feminicídio, a condução das investigações é feita pelo NFC.

Prevenção

Em 10 anos de existência, a Ronda Maria da Penha (RMP) da Polícia Militar do Amazonas (PMAM) tem atuado no acompanhamento de vítimas que já possuem medidas protetivas. De acordo com a subcomandante do RMP, capitã Viviane Farias, durante essa década, a unidade não registrou feminicídio entre mulheres acompanhadas.

“Nós completamos no ano passado 10 anos de atuação dentro da capital e agora com expansão a outros municípios do estado do Amazonas. Até esse período, a Ronda Maria da Penha nunca teve, entre as suas acompanhadas, uma vítima de feminicídio, demonstrando que nós temos um mecanismo importante de estar próxima à mulher, garantindo que ela preserve a sua vida e a vida da sua família”, disse a subcomandante.

A capitã, também, ressaltou o trabalho preventivo realizado pela Ronda Maria da Penha no combate à violência doméstica. “Essa atividade de fiscalização também é associada a uma atividade de prevenção através de ações educativas, que consideramos o nosso métier”, explicou.

O crime de feminicídio

O feminicídio é o homicídio praticado contra mulheres, por repulsa ou ódio ao gênero feminino, que muitas vezes é decorrente da violência doméstica, e tem como base a Lei Federal nº 13.104/2015, que instituiu um novo agravante específico de homicídio.

Denúncias

Marília Campello ressaltou a importância das mulheres denunciarem no primeiro ato de violência. “É importante que as mulheres saibam que podem e devem procurar ajuda ao primeiro sinal de violência. Essas vítimas contam hoje em Manaus com três delegacias especializadas em crimes contra a violência doméstica, elas podem ligar para o 180 e para a Polícia Militar por meio do 190, para que esse autor seja também preso em flagrante delito”, explicou a delegada.