Mais Médicos bate recorde de inscritos com mais de 45 mil candidatos

O Ministério da Saúde divulgou o resultado das inscrições validadas do edital vigente do Programa Mais Médicos, que registrou um recorde de 45.792 médicos cadastrados. Esse é o maior número de inscritos desde a criação do programa, em 2013.

Do total, 42.383 são brasileiros – o equivalente a 93% dos candidatos. Entre eles, 25.594 possuem registro profissional no Brasil e 16.789 são formados no exterior. Outros 3.309 médicos inscritos são estrangeiros com habilitação para exercer a medicina. Do total geral de inscrições para o programa, 26.864 mil são mulheres – cerca de 58%.



De acordo com o Governo Federal, a próxima etapa é a escolha do local de atuação. Conforme as regras do edital, os médicos brasileiros registrados no Conselho Regional de Medicina (CRM) terão prioridade no preenchimento das vagas. As vagas não preenchidas por médicos com registro no país serão preenchidas por brasileiros formados no exterior ou estrangeiros, que continuarão atuando com Registro do Ministério da Saúde (RMS).