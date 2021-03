Mais de 40 estabelecimentos são fechados por descumprir decreto no Amazonas

Além da feira, os agentes realizaram vistorias na praça do Jorge Teixeira, feira do Fuxico, praça da Cidade Nova. Na praça do Caranguejo, conjunto Eldorado, o bar da Monique foi autuado por estar fornecendo consumo de bebidas além do horário permitido.

Segundo o relatório de operação, durante a fiscalização na tarde de sábado, os fiscais flagraram a feira do Mutirão, localizada no bairro Novo Aleixo, zona norte, funcionando após o horário estipulado pelo decreto. Mais de 40 barracas de venda foram notificadas e fechada pela equipe.

