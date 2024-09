Luísa Sonza mostra chegada a Manaus, com gritos de 'eu te amo'; vídeo

No Dia da Amazônia, a cantora também vem compartilhando posts sobre a situação dos incêndios que assolam a floresta Amazônica, em especial o estado do Amazonas. Ela compartilhou uma reportagem da CNN americana mostrando os incêndios na floresta.

A artista postou um vídeo que mostra o calor dos fãs amazonenses, gritando "Luísa, eu te amo", desde o momento do desembarque até a entrada no carro, na saída do aeroporto. A cantora atendeu aos fãs e parou para fazer um vídeo da receptividade do público.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.