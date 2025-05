Jovem desaparece ao pular de flutuante e é achado morto no Tarumã

Manaus/AM - Thiago Souza da Silva, de 20 anos, morreu ao pular de um flutuante por volta das 2h deste domingo (18), no bairro Tarumã, na zona oeste. O jovem ficou desaparecido por horas e só foi encontrado por volta das 8h, no fundo do rio.

Segundo Felipe Rodrigues, primo da vítima, Thiago era morador do bairro Santa Etelvina, na zona norte, e tinha ido para o local acompanhado de um grupo de amigos. Lá, ele acabou bebendo demais e chegou a passar mal pouco antes do acidente, mas não continuou no flutuante e foi levado para o segundo andar.

"Eles estavam tomando banho, eles estavam naqueles flutuantes de dois pisos. Ele bêbado, já tinha passado mal, já tinha tentado atravessar um flutuante para o outro. Ela passou mal aí levaram ele lá para dentro, só que depois ele provocou lá e foi para cima. Eles começaram a brincar lá, dançar e aí ele inventou de pular lá de cima", explicou o primo em entrevista ao Portal do Holanda.

Após o salto, ele desapareceu nas águas e ao amigos ficaram desesperados. Buscas foram feitas na área, mas Thiago só foi achado cerca de seis horas depois. Felipe que o primo estava com um corte na cabeça, o que pode indicar que ele bateu a cabeça na estrutura do flutuante antes de cair na água.

" Ele pensou que ele ia conseguir chegar na água e realmente eu acho que ele não conseguiu Porque tem um corte muito feio na testa dele E foi isso que eu acho que causou a morte dele", relata.