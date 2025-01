Jovem cai de flutuante e desaparece no Rio Solimões

Manaus/AM - Guilherme Abelardo Saldanha, de 22 anos, está desaparecido desde a tarde de quinta-feira (16), após cair no Rio Solimões, em Tabatinga, no Amazonas. O jovem, que trabalhava como estivador no porto local, estava em um flutuante com colegas quando o incidente ocorreu.

As buscas por Guilherme, intensificadas por familiares desde o desaparecimento, continuaram neste sábado (18), mas sem sucesso até o momento. Imagens de câmeras de segurança registraram os momentos que antecederam a queda, mostrando Guilherme caminhando em direção ao rio, seguido por uma quarta pessoa. A família questiona as circunstâncias do incidente, considerando que o jovem não sabia nadar.

Equipes da Marinha, da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros realizaram buscas nas proximidades do flutuante, mas não encontraram vestígios de Guilherme. A falta de mergulhadores especializados em Tabatinga levou a família a solicitar o apoio da Defesa Civil de Benjamin Constant, que enviou um mergulhador para auxiliar nas buscas. No entanto, até o presente momento, o corpo de Guilherme não foi localizado.