Dívida Zero: prazo para regularizar débitos encerra em 30 de maio em Manaus

“O ‘Dívida Zero’ é o acordo que você, contribuinte, pode fazer com o município para resolver suas pendências tributárias. Estamos concedendo 100% de desconto nos juros e multas e oferecendo parcelamento em até 60 meses. Você não precisa nem sair de casa. Basta acessar o portal Manaus Atende, no site da prefeitura, e fazer sua regularização”, destacou o prefeito David Almeida.

Manaus/AM - O prazo para adesão ao programa “Dívida Zero 2025” termina no próximo dia 30 de maio. A iniciativa oferece condições inéditas para que contribuintes regularizem débitos municipais com descontos de até 100% em juros e multas, além da possibilidade de parcelamento em até 60 vezes.

