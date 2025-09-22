Homem é condenado por assassinar mulheres no Amazonas; vítima levou 73 facadas





Manaus/AM - Natan de Melo Furtado, conhecido como “Giban”, foi condenado pela Justiça do Amazonas, por assassinar duas mulheres em ocasiões diferentes, no Amazonas. No primeiro caso, o réu foi condenado a 27 anos e 1 mês de reclusão, em regime inicial fechado, por tirar a vida de sua ex-companheira Ana Lúcia Barbosa da Silva, em 2021 no município de Boca do Acre (AM).

Após assassinar a vítima, o acusado ateou fogo na residência com o corpo dentro, para destruir as provas. A condenação ocorreu com qualificadoras de feminicídio e motivo torpe pelos crimes de homicídio qualificado (inclusos do artigo 121,§ 2º, I e VI do Código Penal), em concurso com o delito de destruição de cadáver (artigo 211 do Código Penal). Na época do crime, o réu chegou a ser preso, mas fugiu para Manaus.

O réu Natan de Melo Furtado responde também por outro caso de feminicídio e acumula condenações em diferentes processos, todos relacionados a crimes de feminicídio praticados com extrema violência.

Em 2022, quando fugiu para Manaus após assassinar Ana Lúcia, matou a facadas a própria locatária, Leonor Maria Nascimento da Silva, de 57 anos, que lutava contra um câncer. A vítima foi atingida com 73 golpes. Na ocasião, após o crime, Natan fugiu para o município de Iranduba, onde acabou preso em 23 de junho do mesmo ano.





Com informações do TJAM