   Compartilhe este texto

Homem é condenado por assassinar mulheres no Amazonas; vítima levou 73 facadas

Por Portal Do Holanda

22/09/2025 18h46 — em
Amazonas


Foto ilustrativa: Divulgação

Manaus/AM - Natan de Melo Furtado, conhecido como “Giban”, foi condenado pela Justiça do Amazonas, por assassinar duas mulheres em ocasiões diferentes, no Amazonas. No primeiro caso, o réu foi condenado a 27 anos e 1 mês de reclusão, em regime inicial fechado, por tirar a vida de sua ex-companheira Ana Lúcia Barbosa da Silva, em 2021 no município de Boca do Acre (AM). 

Após assassinar a vítima, o acusado ateou fogo na residência com o corpo dentro, para destruir as provas. A condenação ocorreu com qualificadoras de feminicídio e motivo torpe pelos crimes de homicídio qualificado (inclusos do artigo 121,§ 2º, I e VI do Código Penal), em concurso com o delito de destruição de cadáver (artigo 211 do Código Penal). Na época do crime, o réu chegou a ser preso, mas fugiu para Manaus. 

O réu Natan de Melo Furtado responde também por outro caso de feminicídio e acumula condenações em diferentes processos, todos relacionados a crimes de feminicídio praticados com extrema violência.

Em 2022, quando fugiu para Manaus após assassinar Ana Lúcia, matou a facadas a própria locatária, Leonor Maria Nascimento da Silva, de 57 anos, que lutava contra um câncer. A vítima foi atingida com 73 golpes. Na ocasião, após o crime, Natan fugiu para o município de Iranduba, onde acabou preso em 23 de junho do mesmo ano.


 

Com informações do TJAM

Bastidores da Política - Águas de Manaus faz propaganda enganosa Bastidores da Política
Águas de Manaus faz propaganda enganosa

Siga-nos no
O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.

ASSUNTOS: Amazonas, Policial

+ Amazonas


Foto: Divulgação

22/09/2025

Coari encerra festival cultural com premiação de nove agremiações

Foto: Reprodução

22/09/2025

Confira 175 vagas de emprego disponíveis no Sine Amazonas para esta terça

Foto: Divulgação/Governo do Amazonas

22/09/2025

União Brasil aposta em juventude para renovação política e inicia mobilização no Amazonas

Foto: Reprodução/Aleam

22/09/2025

Lei sancionada amplia cuidados com saúde mental para escolas privadas do Amazonas

Foto: Reprodução/Instagram

22/09/2025

Defesa vai pedir Habeas Corpus para família de Djidja Cardoso após sentença ser anulada

Foto: Divulgação

22/09/2025

Sine Manaus oferta 428 vagas de emprego nesta terça-feira; confira

Foto: Divulgação

22/09/2025

MEC abre prazo para vagas remanescentes do Fies

22/09/2025

Águas de Manaus deixa buracos, obras malfeitas e moradores sem abastecimento no Jorge Teixeira

Foto: Reprodução/Instagram

22/09/2025

TJAM anula sentença de mãe e irmão de Djidja Cardoso

Foto: Divulgação

22/09/2025

Veja data de entrega da primeira etapa do residencial Carlos Braga em Manaus

Foto: Jander Robson/ Portal do Holanda

22/09/2025

Defesa Civil emite alerta sobre qualidade do ar em Manaus

Mulher morreu na hora - Foto: Arquivo Portal do Holanda

22/09/2025

Passageira morre ao ser arremessada de moto durante acidente na Av. Autaz Mirim

Foto: Divulgação/Jully Leslly

22/09/2025

Marca manauara apresenta moda indígena inclusiva na London Fashion Week 2025

22/09/2025

Incêndio em lixeira clandestina assusta moradores no Mauazinho

Sistema já está ativo - Foto: Divulgação

22/09/2025

Bolsa Universidade 2026 abre inscrições com mais de 40 mil vagas

Foto: Reprodução TV Câmara

22/09/2025

CPMI ouve operador financeiro ligado ao “Careca do INSS”

22/09/2025

AO VIVO: Confira os destaques da últimas horas no resumo de notícias

Foto: Divulgação

22/09/2025

Três bairros ficarão sem energia nesta terça-feira em Manaus

Foto: Divulgação/Governo do Amazonas

21/09/2025

Mototaxistas de Urucurituba recebem kits de segurança e acesso à CNH Social

Foto: Arquivo/Portal do Holanda

21/09/2025

Tenente que atacou PMs em Manaus é condenado a indenizar major que ficou paraplégico

Foto: Reprodução/Redes Socias

21/09/2025

Caminhonete capota após colisão no conjunto Eldorado

21/09/2025

Omar Aziz critica PEC da Blindagem: "Falta de bom senso"

Foto: Divulgação

21/09/2025

Despoluição já retirou mais de 6,5 toneladas de fios e cabos em Manaus

Foto: Divulgação

21/09/2025

SES e Hemoam alinham estratégias para captar doadores de sangue no Amazonas

Foto: Reprodução

21/09/2025

Família do condutor de jet ski se pronuncia sobre acidente com bote no Rio Negro

Foto: Jamille Silva/Setemp

21/09/2025

Sine Amazonas oferece 230 vagas de emprego nesta segunda

Foto: Reprodução

21/09/2025

Mergulhadores procuram vítimas de acidente entre bote e jet ski no Rio Negro

21/09/2025

Vídeos mostram destruição de bote e jet ski envolvidos em acidente em Iranduba

Candidatos devem comparecer nos postos - Foto: Divulgação

21/09/2025

Sine Manaus oferta 317 vagas no mercado de trabalho nesta segunda-feira


Notificação Push Onsignal

Notificação enviada!