Gusttavo Lima e Tirulipa vão receber título de cidadão amazonense na Aleam

A Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam) aprovou um projeto de Lei, que concede título de Cidadão Amazonense ao humorista Everson da Silva brito (Tirulipa) e o Cantor Nivaldo Batista Lima (Gusttavo Lima), pelos esforços que fizeram para mobilizar uma campanha para ajudar o estado, na segunda onda da pandemia da covil-19, no mês de janeiro de 2021. A dupla, juntamente com outros artistas, inclusive o humorista Whinderson Nunes, criaram uma corrente do bem para conseguir cilindros de oxigênio para atender a demanda nos hospitais do estado.

A crise de oxigênio atingiu o estado do Amazonas no mês de janeiro, provocando um colapso na saúde e a morte de vários pacientes pela falta do insumo nos hospitais. Artistas se uniram nas redes sociais para mobilizar a sociedade para a doação de oxigênio ao Amazonas. Doações vieram de vários lugares, inclusive dos próprios artistas. Em agosto de 202, a Aleam aprovou a PL que concedeu o título de Cidadão ao humorista Whinderson Nunes.

“Contar com o apoio dos meus nobres pares, para aprovar por unanimidade ao Tirulipa e ao Gusttavo Lima, o título e cidadão amazonense. Eles contribuíram muito, mobilizaram suas redes socais em todo o Brasil e encaminharam para o Amazonas, oxigênio e tantas outras coisas que salvaram vidas. Que a gente possa provar e no momento próximos que eles possam vir ao amazonas. Já está sendo tratado com todas as assessorias para que eles possam receber do povo do Amazonas o agradecimento por tudo que eles fizeram num momento tão difícil da pandemia que nosso estado passou”, relatou o deputado Cabo Marciel, autor do projeto de lei.

A cerimonia de entrega do título ainda deve ser definida pela casa legislativa.